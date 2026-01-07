Prima pagină » Știri externe » Trump se va întâlni la Casa Albă cu reprezentanți ai companiilor petroliere din SUA

Trump se va întâlni la Casa Albă cu reprezentanți ai companiilor petroliere din SUA

Președintele SUA, Donald Trump se va întâlni, vineri, la Casa Albă cu directorii celor mai mari trei companii petroliere din SUA, potrivit Casei Albe, citată de Sky News.
Trump se va întâlni la Casa Albă cu reprezentanți ai companiilor petroliere din SUA
Donald Trump. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
07 ian. 2026, 23:01, Știri externe

Reprezentanți ai companiilor Chevron, Exxon Mobil și ConocoPhillips intenționează să ia parte la întâlnirea cu președintele SUA, însă probabil se vor alătura și alții, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că o întâlnire este planificată.

Demersul vine după ce președintele Donald Trump a precizat, în weekend, că marile companii petroliere din SUA vor investi miliarde de dolari în Venezuela, după intervenția SUA, care a culminat cu arestarea lui Maduro.

În prezent, Chevron este singura companie petrolieră din SUA care încă activează în Venezuela.

La mijlocul anilor 2000, fostul președinte al Venezuelei, Hugo Chávez, a naționalizat activele companiilor ConocoPhillips și Exxon la mijlocul anilor 2000.

Hugo Chávez a fost președintele Venezuelei până în 2013, când a fost înlocuit de Maduro, care este, în prezent, arestat în SUA.

Recomandarea video