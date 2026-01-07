Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări

După ce imagini cu fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro în treningul gri din colecția Nike Tech Fleece au devenit virale în urma arestării sale, interesul consumatorilor pentru acest model a crescut semnificativ atât online, cât și în magazine.

Nike Tech Fleece este o serie populară de articole sport din polar ușor și călduros, iar combinația dintre hanorac și pantaloni poate depăși suma de 1000 de lei, ceea ce pentru orice român poate reprezenta un preț exagerat pentru un simplu trenning.

Pe piața din România, prețurile pentru articole similare din gama Tech Fleece variază semnificativ în funcție de retailer și model. Pe site-ul Nike România, același model de hanorac costă 599,99 lei, iar pantalonii se pot achiziționa separat la prețul de 499,99 lei. Retaileri precum Zalando sau eMAG oferă același model de hanorac în variante pentru copii la 368 de lei (Zalando) și modele în culori precum ocru sau negru la 329 de lei pot fi achiziționate pe eMAG.

De remarcat faptul că pe site-ul producătorului original există zeci de variante și culori ale modelului Tech Fleece, însă cel mai popular a devenit cel purtat de liderul venezuelean. Retailerul JD Sports include și el acest model de trening în ofertă, însă prețurile nu diferă de cele de pe site-ul oficial Nike.

Interesul pentru aceste articole a crescut intens după ce imaginea cu Maduro purtând combinația de hanorac și pantaloni a devenit virală. Unele mărimi și culori s-au epuizat rapid pe platformele internaționale, reflectând popularitatea și valoarea percepută a acestui model de trening.

O ruptură cu estetica chavistă

Până acum, Maduro integrase treningul în imaginea sa publică, optând în mod regulat pentru modele în culorile drapelului Venezuelei. Această estetică, asociată cu ideologia chavistă, a fost direct legată de moștenirea lăsată de Hugo Chávez atunci când acesta a renunțat la uniforma militară. Prin urmare, apariția sa în arest purtând un trening neutru, fără referințe naționale și de la un brand american, a atras o atenție deosebită și a alimentat conversațiile pe rețelele de socializare, notează libertaddigital.com.

Contrastul dintre mesajul politic pe care îl proiectase în mod tradițional și imaginea răspândită după arestarea sa a fost suficient pentru a declanșa un efect viral imediat. Treningul, departe de a trece neobservat, a devenit elementul cel mai discutat al unei scene care face acum parte din istoria vizuală recentă.

Efectul imediat asupra vânzărilor

Ținuta aparține liniei Nike Tech, iar apariția sa într-una dintre cele mai distribuite imagini ale anului a fost suficientă pentru a declanșa o creștere a cererii. Pantalonii jogger țesuti, la prețul de 99,99 €, s-au epuizat în trei din cele șapte mărimi disponibile.

În ceea ce privește jacheta Windrunner, cel puțin cinci mărimi sunt deja listate ca epuizate pe site-ul Nike în mai multe țări, în timp ce alte șase rămân disponibile, după cum se poate vedea în magazinul online al brandului. Jacheta este listată cu un preț de 119,99 €.