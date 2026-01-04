Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro: S-a ajuns la concluzia că pot fi lăsat în libertate

Radu Paraschivescu a răspuns cu umor la glumele care au circulat pe internet.

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris Radu Paraschivescu pe Facebook.

Postarea lui a atras sute de comentarii, și ele pline de umor.

„Dacă vreți acum niște senzații tari, faceți o vizită în Venezuela!”, a fost comentariul unui român.

„Free Paraschivescu! Luați labele de pe barilii literari!”, a adăugat altul. „Dacă eram ziarist eu scriam un articol despre cum americanii au capturat în Venezuela o sosie a scriitorului Radu Paraschivescu!”, este un alt comentariu.

Valuri de glume pe internet

Operațiunea militară a americanilor a stârnit un val de glume pe internet în întreaga lume, scriu jurnaliștii de la Gândul.

Fostul dictator, aflat în custodia forțelor militare americane, a fost fotografiat într-un trening.

Deși dictatorul obișnuia să se îmbrace în trening (mai ales în culorile drapelului țării sale), internauții s-au declarat mirați când au văzut prețul hainelor cu care armata SUA l-a îmbrăcat.

Treningul purtat de dictator este Nike și costă 99 de dolari. După imagini, dictatorul a primit și ochelari de somn de marcă Wanme în valoare de 6,99 de dolari. De asemenea, urechile i-au fost acoperite cu căști antifonice Flintronic de 11,99 de dolari.

Pe alte site-uri, articolele Nike purtate de Maduro sunt scoși la vânzare la prețul de 260 de dolari.

Într-un alt meme, un internaut l-a postat pe dictatorul rus Vladimir Putin ilustrat în locul lui Maduro, aflat în captivitate și îmbrăcat în trening.

De asemenea, au fost în trend glumele la adresa secretarului de Stat al SUA Marco Rubio. Un utilizator a scris că „Marco Rubio realizează că el va deveni președintele interimar al Venezuelei, guvernator al Cubei și Șah al Iranului”.

În alte ilustrații generate cu AI, atât președintele Trump, cât și secretarul Rubio sunt îmbrăcați în uniforma lui Simon Bolivar, considerați „eliberatorii” Venezuelei.