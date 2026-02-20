Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu

Un recent studiu științific a identificat cel mai eficient și rentabil sistem de încălzire pentru locuințe. Cercetătorii spun că integrarea pompelor de căldură moderne cu panouri solare oferă cele mai bune rezultate, potrivit FuturaSciences.

Studiul a fost realizat de experți ai Universității Tehnice din München. Au fost comparate 13 sisteme diferite de încălzire, folosind modelul unei case germane tipice cu două etaje.

Compararea a 13 sisteme de încălzire

Cercetătorii au analizat centrale pe gaz, centrale pe peleți și sisteme de gazeificare a lemnului. De asemenea, au evaluat pompe de căldură aer-apă și aer-aer, combinate cu panouri fotovoltaice.

Au fost incluse și pompe de căldură geotermale cu stocare în gheață și senzori solari. Fiecare sistem a fost analizat din perspectiva costurilor de instalare, consumului de energie și cheltuielilor de întreținere.

Cercetătorii au măsurat și emisiile de dioxid de carbon pentru fiecare opțiune.

Impactul asupra mediului și costurile pe termen lung au fost criterii esențiale de evaluare.

Studiul se aliniază obiectivelor climatice globale stabilite prin Acordul de la Paris. Reducerea utilizării combustibililor fosili rămâne esențială pentru limitarea încălzirii globale.

Cea mai eficientă și economică opțiune

Rezultatele arată că pompele de căldură aer-apă combinate cu panouri fotovoltaice au obținut cele mai bune performanțe. Această combinație oferă eficiență energetică ridicată și un impact redus asupra mediului.

Sistemele pe bază de biomasă au avut cea mai mică amprentă ecologică generală. În schimb, sistemele pe gaz au înregistrat cele mai ridicate niveluri de emisii.

Cercetătorii au subliniat că producția de electricitate reprezintă peste 90% din impactul ambiental al unei pompe de căldură. Utilizarea energiei regenerabile din panouri solare reduce semnificativ această povară.

Centralele cu gazeificare a lemnului s-au numărat și ele printre cele mai eco-eficiente soluții. Totuși, combinația dintre pompă de căldură și panouri solare a oferit cel mai bun echilibru general.

Experții spun că aceste concluzii pot ghida proprietarii de locuințe și factorii de decizie. Pe fondul creșterii prețurilor la energie, soluțiile regenerabile devin tot mai importante.