Zelenski spune că este „gata” pentru un referendum asupra planului lui Trump privind încetarea focului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri pentru Axios că speră la un acord cu președintele Donald Trump asupra unui cadru general pentru oprirea războiului.

Cei doi președinți urmează să se întâlnească duminică pentru discuții, conform aceleiași surse.

Volodimir Zelenski a afirmat că acceptă ideea unui referendum național asupra acestui plan, dacă Rusia își dă acordul pentru o încetare a focului de cel puțin 60 de zile.

Președintele consideră acest interval necesar pentru organizarea votului în condiții corecte.

Deși liderul ucrainean vorbește despre progrese importante, planul propus de Trump presupune concesii teritoriale dificile în estul țării.

Zelenski a transmis că încearcă să obțină condiții mai bune și că are nevoie de sprijinul populației dacă nu reușește să ajungă la o poziție „puternică” în privința teritoriului.

Partea americană vede disponibilitatea pentru referendum drept un pas major înainte.

Totuși, Zelenski a declarat că un astfel de vot ridică probleme serioase politice, logistice și de securitate. Din acest motiv, consideră că un armistițiu de două luni „este minimul”.

Un oficial american de rang înalt a declarat tot pentru Axios că Rusia înțelege nevoia unui armistițiu, dar preferă un termen mai scurt.

Președintele ucrainean a declarat că nu știe încă dacă Moscova acceptă planul lui Trump.

„Am unele informații, dar sunt în momentul în care vreau să cred doar în cuvintele liderilor”, a spus Zelenski.

Referitor la garanțiile de securitate, Zelenski a precizat, în exclusivitate pentru Axios, că „suntem pregătiți cu aceste documente”, dar a menționat existența unor „chestiuni tehnice” care mai necesită discuții.

Un punct important rămâne durata acordului de pace dintre state. Statele Unite ale Americii au propus 15 ani, cu opțiune de prelungire.

„Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a spus Volodimir Zelenski, care ar considera un „mare succes” un acord mai lung acceptat de Trump.

El a confirmat că atât SUA, cât și Ucraina vor trimite acordurile către parlamentele lor pentru ratificare. Zelenski a spus că apreciază munca lui Steve Witkoff, Jared Kushner și a echipei sale, coordonată de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov.

Zelenski a spus că vrea în continuare o poziție mai bună pe tema teritoriilor.

Dacă planul impune o decizie „foarte dificilă”, el vede drept soluție prezentarea întregului plan, format din 20 de puncte, la referendum.

El a comparat acest proces cu votul Brexit din Marea Britanie, dar într-un timp mult mai scurt.