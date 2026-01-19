Bulgaria susține planul SUA pentru pace în Gaza și se oferă să contribuie

Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia consideră că noile structuri de conducere prevăzute în plan sunt esențiale pentru stabilizarea regiunii.

„Formarea Consiliului pentru Pace, a Consiliului Executiv, precum și numirea unui Comitet Național de Management pentru Gaza, alcătuit din tehnocrați palestinieni, reprezintă pași importanți către stabilizarea și reconstrucția regiunii”, au transmis sâmbătă oficialii bulgari, citați de Novinite.

Planul, aplicat fără excepții

Bulgarii au subliniat că planul trebuie aplicat integral, fără excepții. Printre elementele-cheie menționate se numără securitatea, ajutorul umanitar și reconstrucția. Planul pentru Gaza beneficiază de sprijinul Consiliului de Securitate al ONU.

„Subliniem importanța implementării tuturor punctelor Planului, inclusiv dezarmarea Hamas, acordarea de asistență umanitară tuturor celor aflați în nevoie și reconstrucția Gazei”, au comunicat diplomații bulgari.

Avantaj diplomatic pentru Sofia

Un rol central în acest proces îl va avea fostul ministru bulgar de Externe, Nikolai Mladenov, numit Înalt Reprezentant al Consiliului pentru Pace pentru Gaza.

Ministerul de Externe îl descrie pe Mladenov drept „un diplomat cu o vastă experiență în Orientul Mijlociu”. În calitate de Trimis Special al ONU pentru Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, acesta „se bucură de încrederea tuturor părților implicate în conflict, precum și a mediatorilor internaționali”.

Bulgaria vrea un rol activ

Sofia și-a exprimat nu doar sprijinul politic, ci și disponibilitatea de a se implica direct în punerea în aplicare a planului.

„Susținem implementarea Planului pentru pace și ne exprimăm disponibilitatea pentru o posibilă contribuție națională”, au precizat autoritățile bulgare.

Oficialii spun că Bulgaria va continua să sprijine inițiativele internaționale pentru stabilitatea Orientului Mijlociu și că este deschisă discuțiilor privind asumarea unui rol concret în acest demers

„Vom continua să susținem eforturile pentru obținerea unei păci și a unei securități durabile în Orientul Mijlociu și suntem pregătiți să discutăm un rol constructiv pentru țara noastră în noua inițiativă”, au transmis reprezentanții Ministerului de Externe.