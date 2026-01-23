Prima pagină » Politic » POLITICO. Un document dezvăluie o propunere UE-SUA pentru un plan de „prosperitate” pentru Ucraina, în valoare de 800 de miliarde de dolari

POLITICO. Un document dezvăluie o propunere UE-SUA pentru un plan de „prosperitate” pentru Ucraina, în valoare de 800 de miliarde de dolari

Un document consultat de POLITICO arată că UE și SUA propun un plan de aproximativ 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei după război, pe termen lung.
POLITICO. Un document dezvăluie o propunere UE-SUA pentru un plan de „prosperitate” pentru Ucraina, în valoare de 800 de miliarde de dolari
Nițu Maria
23 ian. 2026, 16:56, Politic

Statele Unite și Uniunea Europeană iau în calcul un plan de sprijin pentru Ucraina, cu o valoare estimată la 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucției țării după încheierea invaziei rusești. Informațiile apar într-un document consultat de POLITICO.

Documentul, format din 18 pagini, prezintă o strategie pe 10 ani pentru relansarea economiei ucrainene și include o perspectivă de aderare a țării la Uniunea Europeană.

Planul a fost transmis statelor membre Uniunii Europene înaintea summitului liderilor europeni de joi seară. Documentul datează din 22 ianuarie, potrivit unor oficiali și diplomați europeni care au dorit să își păstreze anonimatul.

UE și SUA pregătesc alocarea a sute de miliarde de dolari pe termen lung și descriu Ucraina drept viitor stat membru al Uniunii și destinație pentru investiții.

Totuși, strategia depinde de existența unui armistițiu, iar lipsa acestuia face planul actual să fie o problemă majoră atât timp cât războiul continuă.

Planul financiar se întinde până în anul 2040 și este dublat de un program operațional inițial de 100 de zile, menit să pună bazele proiectului.

Planul de prosperitate este inclus într-o inițiativă de pace în 20 de puncte, pe care Statele Unite încearcă să o faciliteze între Kiev și Moscova.

Documentul pornește de la ideea că garanțiile de securitate există deja și nu are rol militar. Accentul cade pe tranziția Ucrainei de la ajutor de urgență la dezvoltare economică.

O întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și SUA este programată la Abu Dhabi, vineri și sâmbătă, în contextul apropierii a patru ani de la începutul conflictului.

Statele Unite ar urma să joace un rol central în redresarea Ucrainei. Documentul nu prezintă Washingtonul doar ca donator, ci ca partener economic strategic și investitor pentru Ucraina.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
După ce l-a susținut, acum jurnalistul Florin Negruțiu dă de pământ cu Nicușor Dan pentru că a absentat de la Davos: România ratează toate șansele/N-avem idei, n-avem soluții!
Gandul
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
Libertatea
Cel mai periculos aliment de pe planetă! Te poate omorî în doar câteva ore. Ce conține?
CSID
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor