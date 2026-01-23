Negocierile de pace de la Abu Dhabi au început. Prima întâlnire trilaterală de la începutul Războiului din Ucraina

La negocieri participă diplomați din partea Rusiei și Ucrainei, dar și SUA. Din partea Ucrainei participă Rustem Umerov, șeful Consiliului de Apărare și Securitate, dar și dar și Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui Zelenski.

Delegația Rusiei va fi condusă de amiralul Igor Kostiukov. Delegația este formată din înalți oficiali ai ministerului rus al Apărării, notează Sky News.

Kremlinul a confirmat participarea sa, joi noapte, afirmând că discuțiile vor ține cont de negocierile desfășurate, ieri, dintre Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care vor fi aceștia prezenți la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a precizat că negoierile ar putea continua și sâmbătă, dacă „va fi necesar”.

Peskov a făcut și cometarii cu privire la delegația Rusă, care se află, în aceste momente, la Abu Dhabi.

„Vor fi doar ofițeri militari, reprezentanți ai Ministerului Apărării. Nu vom dezvălui încă numele lor. Toți sunt militari. Este vorba despre un grup de lucru pe probleme de securitate, acestea vor fi primele negocieri. Știți deja că au primit instrucțiuni de la șeful statului aseară și au plecat abia în această dimineață”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În ceea ce privește perspectiva de negociere a Kremlinului, Peskov a reiterat că „poziția binecunoscută a Moscovei” este că armata Ucrainei „ar trebui să părăsească teritoriul Donbasului”, precizând că este o condiție foarte importantă.

Negociatorii din Abu Dhabi vor discuta probleme teritoriale

Președintele Ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o sesiune Q&A, alături de jurnaliști pe WhatApp, că negocierile de vineri, de la Abu Dhabi, vor cuprinde probleme teritoriale.

Acesta a mai dezvăluit că așteaptă ca Donald Trump să stabilească data și locul semnării acordului privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, potrivit Sky News.

Negocierile desfășurate, vineri, la Abu Dhabi sunt primele negocieri directe de pace între SUA, Ucraina și Kremlin, încă de la începutul invaziei ruse.

Deși acest pas a fost făcut, problemele teritoriale rămân încă o piedică, pentru că Rusia cere Ucrainei să cedeze 20% din teritoriul pe care încă îl deține în regiunea estică Donețk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a refuzat să cedeze teritoriul pe care Ucraina l-a apărat cu succes, dar și cu mari sacrificii, în ultimii ani.

Administrația Trump a făcut presiuni pentru ajungerea la un acord de pace, trimițând emisari la Kiev, dar și la Moscova, într-o serie de negocieri care, potrivit unor voci îngrijorate, ar putea forța Ucraina să accepte un acord defavorabil, notează The Guardian.

Reamintim că miercuri, la Davos, Trump a declarat că Putin și Zelenski ar fi „proști” dacă nu ar reuși să ajungă la un acord.

Întâlnirea trilaterală de la Abu Dhabi va dura două zile, potrivit anunțului dat, joi, de Zelenski. Discuțiile sunt programate vineri și sâmbătă.