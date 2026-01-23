Prima zi de negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat la Abu Dhabi. Ce a transmis președintele Zelenski astăzi

UPDATE 21:40 Negocierile trilaterale cu Ucraina de la Abu Dhabi s-au încheiat pentru astăzi

Discuțiile trilaterale purtate în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, s-au încheiat astăzi, a declarat pentru CNN o sursă apropiată discuțiilor.

Negociatorii din SUA, Rusia și Ucraina au convenit să continue discuțiile sâmbătă, acesta fiind planul anterior discuțiilor, a relatat agenția de știri rusă TASS.

Momentan nu sunt alte informații referitoare la discuțiile dintre oficiali.

Discuțiile trilaterale se vor concentra asupra regiunii Donbas din Ucraina

Statele Unite, Rusia și Ucraina rareori cad de acord asupra vreunui subiect.

Dar, în timp ce delegațiile lor se întâlnesc la Abu Dhabi pentru prima reuniune trilaterală de la lansarea invaziei rusești în Ucraina, cele trei părți par să fi ajuns la aceeași concluzie: mai rămâne de rezolvat o singură problemă.

Această problemă este teritoriul, și anume regiunea estică a Ucrainei, bogată în minerale, cunoscută sub numele de Donbas.

Pe baza comentariilor făcute înaintea întâlnirii, este puțin probabil ca aceasta să fie rezolvată.

„Totul se reduce la partea de est a țării noastre; totul se reduce la teritoriu”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, referindu-se la cererea de lungă durată a Rusiei ca Kievul să renunțe la părțile din Donbas pe care le controlează încă.

Un consilier al Kremlinului a avertizat joi că nu va exista nicio soluție pe termen lung „fără rezolvarea problemei teritoriale”.

UPDATE 17:30 Negocierile trilaterale între Rusia, Ucraina și SUA au început la Abu Dhabi

Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed, a anunțat că discuțiile trilaterale dintre delegațiile Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite au început la Abu Dhabi, transmite BBC. „Negocierile au început astăzi la Abu Dhabi și se preconizează că vor continua timp de două zile”, a declarat Bin Zayed, potrivit AFP. Este prima rundă de discuții trilaterale între delegațiile rusă, ucraineană și americană de la debutul războiului și este programată pentru vineri și sâmbătă, în capitala Emiratelor Arabe Unite. Delegația Rusiei este condusă de șeful GRU, Igor Kostiukov. Delegația Ucrainei îl include pe Kirilo Budanov, fost șef al serviciului de informații militare și acum coordonator al biroului președintelui Zelenski, și este condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

UPDATE 16:00 Zelenski a discutat cu delegația ucraineană înainte de negocierile din Abu Dhabi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a purtat convorbiri cu echipa de negociatori înainte de începerea întâlnirii trilaterale de la Abu Dhabi. „Tocmai am avut consultări cu echipa ucraineană de negociatori. Am discutat problemele înainte de începerea negocierilor. Am vorbit cu șeful delegației, Rustem Umerov. Întreaga noastră echipă era pe difuzor și am vorbit cu toată lumea”, a spus Zelenski în fața jurnaliștilor. El a precizat că a abordat cu membrii delegației „cadrul conversației”, tema și rezultatul dorit al negocierilor. „Am discutat și despre formate – acestea ar putea fi diferite. Grupul va fi stabilit pe loc și va răspunde pe măsură ce dialogul se va desfășura”, a mai spus Zelenski. „Pentru că aceasta va fi prima dată după mult timp când se va desfășura în acest format.”

UPDATE 15:20

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat telefonic cu delegația Kievului aflată la reuniunea trilaterală din Emiratele Arabe Unite și că întreaga echipă „știe ce are de făcut”.

Într-un mesaj audio transmis vineri presei internaționale, Zelenski a spus că, în timpul convorbirii, au fost stabilite cadrul posibil al negocierilor și obiectivul dorit al acestora.

„Am discutat, de asemenea, că formatul (discuțiilor) poate fi diferit, iar echipa va decide la fața locului, în funcție de (natura) dialogului”, a declarat el.

„Acest lucru se întâmplă deoarece un asemenea format are loc pentru prima dată după mult timp”, a mai spus președintele. El a precizat că va păstra legătura constant cu delegația ucraineană.

Știrea inițială

La negocieri participă diplomați din partea Rusiei și Ucrainei, dar și SUA. Din partea Ucrainei participă Rustem Umerov, șeful Consiliului de Apărare și Securitate, dar și dar și Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui Zelenski.

Delegația Rusiei va fi condusă de amiralul Igor Kostiukov. Delegația este formată din înalți oficiali ai ministerului rus al Apărării, notează Sky News.

Kremlinul a confirmat participarea sa, joi noapte, afirmând că discuțiile vor ține cont de negocierile desfășurate, ieri, dintre Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care vor fi aceștia prezenți la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a precizat că negoierile ar putea continua și sâmbătă, dacă „va fi necesar”.

Peskov a făcut și cometarii cu privire la delegația Rusă, care se află, în aceste momente, la Abu Dhabi.

„Vor fi doar ofițeri militari, reprezentanți ai Ministerului Apărării. Nu vom dezvălui încă numele lor. Toți sunt militari. Este vorba despre un grup de lucru pe probleme de securitate, acestea vor fi primele negocieri. Știți deja că au primit instrucțiuni de la șeful statului aseară și au plecat abia în această dimineață”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În ceea ce privește perspectiva de negociere a Kremlinului, Peskov a reiterat că „poziția binecunoscută a Moscovei” este că armata Ucrainei „ar trebui să părăsească teritoriul Donbasului”, precizând că este o condiție foarte importantă.

Negociatorii din Abu Dhabi vor discuta probleme teritoriale

Președintele Ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o sesiune Q&A, alături de jurnaliști pe WhatsApp, că negocierile de vineri, de la Abu Dhabi, vor cuprinde probleme teritoriale.

Acesta a mai dezvăluit că așteaptă ca Donald Trump să stabilească data și locul semnării acordului privind garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina, potrivit Sky News.

Negocierile desfășurate, vineri, la Abu Dhabi sunt primele negocieri directe de pace între SUA, Ucraina și Kremlin, încă de la începutul invaziei ruse.

Deși acest pas a fost făcut, problemele teritoriale rămân încă o piedică, pentru că Rusia cere Ucrainei să cedeze 20% din teritoriul pe care încă îl deține în regiunea estică Donețk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a refuzat să cedeze teritoriul pe care Ucraina l-a apărat cu succes, dar și cu mari sacrificii, în ultimii ani.

Administrația Trump a făcut presiuni pentru ajungerea la un acord de pace, trimițând emisari la Kiev, dar și la Moscova, într-o serie de negocieri care, potrivit unor voci îngrijorate, ar putea forța Ucraina să accepte un acord defavorabil, notează The Guardian.

Reamintim că miercuri, la Davos, Trump a declarat că Putin și Zelenski ar fi „proști” dacă nu ar reuși să ajungă la un acord.

Întâlnirea trilaterală de la Abu Dhabi va dura două zile, potrivit anunțului dat, joi, de Zelenski. Discuțiile sunt programate vineri și sâmbătă.