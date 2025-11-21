Planul de Pace de 28 de puncte elaborat de Rusia și SUA: Federația Rusă pretinde suveranitatea Ucrainei, dar vrea cedări teritoriale și organizarea alegerilor

Un oficial american a declarat joi că planul SUA pentru Ucraina include garanții de securitate pentru Kiev echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac, confirmând zvonurile anterioare, potrivit Le Figaro.
Conform informațiilor de la publicația americană Axios, orice viitor atac armat „semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei împotriva Ucrainei va declanșa un răspuns din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv un răspuns militar.
În ultimele zile, Administrația Trump a negociat cu oficiali ruși planul despre care unii au spus care ar echivala cu o capitulare a Ucrainei. Propunerea în 28 de puncte, care a fost redactată fără implicarea Ucrainei, reflectă cererile maximaliste pe care Kremlinul le-a tot formulat pe parcursul războiului.
Documentul ar impune Kievului să cedeze teritorii, să reducă semnificativ dimensiunea armatei sale și să renunțe la anumite tipuri de armament, au anunțat oficiali familiarizați cu propunerea, citați de The New York Times.
De asemenea, Axios a anunțat că planul prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Donbasului, în contextul în care Ucraina păstrează, în continuare, controlul asupra unei părți din teritoriul acestuia.
Acordul propus ar prevede și recunoașterea Peninsulei Crimeea și a altor zone ocupate ca aparținând Rusiei, a declarat înaltul oficial ucrainean. Un alt oficial familiarizat cu propunerea a declarat că Rusia cere ca trupele străine să fie interzise pe teritoriul controlat de Ucraina după încetarea focului, o solicitare stipulată de mai multe ori de la începutul războiului.
Acest plan elaborat în secret de administrația Trump reprezintă o încercare de a relua negocierile de pace, aflate în prezent în impas. Unii comentatori ucraineni au văzut această propunere drept o încercare a Rusiei de a presa Ucraina să facă anumite concesii.
Potrivit planului elaborat de emisarul rus Kirill Dmitriev și emisarul american Steve Witkoff, Ucraina, cu toate că este considerată țară suverană, este obligată să se angajeze în susținerea unor alegeri într-un termen fix de 100 de zile de la eventuala instituire a acordului. De asemenea, planul prevede și ca Ucraina să nu poată avea arme nucleare pe teritoriul său.
Alte aspecte interesante sunt reprezentate și de gestionarea banilor din activele rusești îngețate, din care o parte se vor duce spre reconstrucția Ucrainei, iar o altă parte va fi investită într-un mecanism comun de finanțare dintre Rusia și SUA. De asemenea, potrivit planului, Europa este obligată să contribuie cu 100 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei.
Un alt aspect notabil este că Rusia își dorește colaborarea economică cu SUA, dar și cu Europa, iar planul prevede inclusiv aspecte legate de accederea Ucrainei la UE, dar și accesul Ucrainei la piețe de desfacere europene.
Planul este unul destul de detaliat, însă aspectele legate de cedarea teritoriilor, interzicerea apartenenței la NATO sau chiar și chestiunea alegerilor reprezintă reprezintă puncte care „se bat cap în cap” cu punctul 1, care prevede suveranitatea Ucrainei.
Planul cuprinzător, de 28 de puncte, elaborat de emisarul american, Steve Witkoff (cu contribuția vicepreședintelui J.D. Vance, a Secretarului american de Stat Marco Rubio, dar și Jared Kushner, fostul consilier prezidențial al lui Trump) și emisarul rus, Kirill Dmitriev.
Pentru că încă se află în etapa inițială, planul este deocamdată exclusiv agreat de SUA și Rusia și urmează să fie revizuit și îmbunătățit de președintele Zelenski.
Statele Unite vor primi compensații pentru garanții:
11. Ucraina este eligibilă pentru apartenența la UE și va primi acces preferențial pentru scurt timp la piețele UE. Accesul preferențial va fi acordat în timp ce această chestiune este luată în considerare.
12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:
13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:
14. Banii din activele rusești înghețate vor fi folosite după cum urmează:
15. Înființarea unui grup de lucru comun americano-rus privind problemele de securitate, pentru promovarea, dar și asigurarea respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.
16. Rusia va consfinți în lege politica de non-agresiune față de Europa și Ucraina.
17. SUA și Rusia vor fi de acord să extindă validitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.
18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.
19. Centrala nucleară de la Zaporizhzhia va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.
20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile:
21. Teritorii:
Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute de facto ca teritorii rusești. Vor fi recunoscute astfel inclusiv de SUA.
22. După ce au convenit asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.
23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.
24. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:
25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.
26. Toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu formuleze niciun fel de pretenții și să nu ia în considerare nicio plângere în viitor.
27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni.
28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe punerea în aplicare a acordului.
De menționat este că Zelenski a primit o versiune preliminară a Planului SUA privind încheierea războiului din Ucraina și se așteaptă să poarte discuții cu omologul său american în zilele următoare.