Planul de Pace de 28 de puncte elaborat de Rusia și SUA: Federația Rusă pretinde suveranitatea Ucrainei, dar vrea cedări teritoriale și organizarea alegerilor

Un oficial american a declarat joi că planul SUA pentru Ucraina include garanții de securitate pentru Kiev echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac, confirmând zvonurile anterioare, potrivit Le Figaro.

Conform informațiilor de la publicația americană Axios, orice viitor atac armat „semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei împotriva Ucrainei va declanșa un răspuns din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv un răspuns militar.

În ultimele zile, Administrația Trump a negociat cu oficiali ruși planul despre care unii au spus care ar echivala cu o capitulare a Ucrainei. Propunerea în 28 de puncte, care a fost redactată fără implicarea Ucrainei, reflectă cererile maximaliste pe care Kremlinul le-a tot formulat pe parcursul războiului.

Documentul ar impune Kievului să cedeze teritorii, să reducă semnificativ dimensiunea armatei sale și să renunțe la anumite tipuri de armament, au anunțat oficiali familiarizați cu propunerea, citați de The New York Times.

De asemenea, Axios a anunțat că planul prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Donbasului, în contextul în care Ucraina păstrează, în continuare, controlul asupra unei părți din teritoriul acestuia.

Acordul propus ar prevede și recunoașterea Peninsulei Crimeea și a altor zone ocupate ca aparținând Rusiei, a declarat înaltul oficial ucrainean. Un alt oficial familiarizat cu propunerea a declarat că Rusia cere ca trupele străine să fie interzise pe teritoriul controlat de Ucraina după încetarea focului, o solicitare stipulată de mai multe ori de la începutul războiului.

Acest plan elaborat în secret de administrația Trump reprezintă o încercare de a relua negocierile de pace, aflate în prezent în impas. Unii comentatori ucraineni au văzut această propunere drept o încercare a Rusiei de a presa Ucraina să facă anumite concesii.

Planul prevede și alte aspecte notabile

Potrivit planului elaborat de emisarul rus Kirill Dmitriev și emisarul american Steve Witkoff, Ucraina, cu toate că este considerată țară suverană, este obligată să se angajeze în susținerea unor alegeri într-un termen fix de 100 de zile de la eventuala instituire a acordului. De asemenea, planul prevede și ca Ucraina să nu poată avea arme nucleare pe teritoriul său.

Alte aspecte interesante sunt reprezentate și de gestionarea banilor din activele rusești îngețate, din care o parte se vor duce spre reconstrucția Ucrainei, iar o altă parte va fi investită într-un mecanism comun de finanțare dintre Rusia și SUA. De asemenea, potrivit planului, Europa este obligată să contribuie cu 100 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei.

Un alt aspect notabil este că Rusia își dorește colaborarea economică cu SUA, dar și cu Europa, iar planul prevede inclusiv aspecte legate de accederea Ucrainei la UE, dar și accesul Ucrainei la piețe de desfacere europene.

Planul este unul destul de detaliat, însă aspectele legate de cedarea teritoriilor, interzicerea apartenenței la NATO sau chiar și chestiunea alegerilor reprezintă reprezintă puncte care „se bat cap în cap” cu punctul 1, care prevede suveranitatea Ucrainei.

Planul de 28 de puncte

Planul cuprinzător, de 28 de puncte, elaborat de emisarul american, Steve Witkoff (cu contribuția vicepreședintelui J.D. Vance, a Secretarului american de Stat Marco Rubio, dar și Jared Kushner, fostul consilier prezidențial al lui Trump) și emisarul rus, Kirill Dmitriev.

Pentru că încă se află în etapa inițială, planul este deocamdată exclusiv agreat de SUA și Rusia și urmează să fie revizuit și îmbunătățit de președintele Zelenski.

Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Un acord cuprinzător de non-agresiune va fi încheiat între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate. Este de așteptat ca Rusia să nu invadeze țările vecine și NATO nu se va extinde mai mult. Se va desfășura un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a soluționa toate problemele de securitate și a creea condiții pentru de-escaladare (n.r. – a conflictului) pentru asigurarea securității globale, dar și creșterea oportunităților de cooperare și dezvoltare economică, în viitor. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile (de încredere). Efectivele Trupelor Armate ale Ucrainei vor fi limitate la 600.000 de soldați. (Armata Ucrainei numără în prezent 850.000 de militari) Ucraina este de acord să consfințească în constituția sa că nu va intra în NATO, iar alianța este de acord să includă în statut dispoziția că Ucraina nu va fi primită în alianță în viitor. NATO este de acord să nu desfășoare trupe în Ucraina. Avioanele militare europene vor fi trimise în Polonia. Garanțiile SUA:

Statele Unite vor primi compensații pentru garanții:

Dacă Ucraina invadează Rusia, garanțiile se vor pierde.

Dacă Rusia invadează Ucraina, în afară de o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, iar recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată nulă.

11. Ucraina este eligibilă pentru apartenența la UE și va primi acces preferențial pentru scurt timp la piețele UE. Accesul preferențial va fi acordat în timp ce această chestiune este luată în considerare.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale.

Dezvoltarea infrastructurii.

Extracția mineralelor și a resurselor naturale.

Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Va fi discutată ridicarea sancțiunilor și convenită etapizat, de la caz la caz.

Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domenii precum Energie, Resurse Naturale, Infrastructură, Inteligență Artificială, centre de date, proiecte de exploatare a metalelor rare din Arctic, dar și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

Rusia va fi invitată să se alăture din nou grupului G8.

14. Banii din activele rusești înghețate vor fi folosite după cum urmează:

100 de miliarde de dolari vor fi investiți în eforturile coordonate de SUA pentru reconstrucția, dar și investițiile în Ucraina.

SUA vor primi 50% din profiturile acestei afaceri.

Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investiției disponibile pentru reconstrucția Ucrainei.

Fondurile europene înghețate vor fi dezghețate.

Banii rămași din activele rusești înghețate vor fi investiți într-un mecanism separat de investiții care permite implementarea proiectelor comune în arii specifice.

Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic pentru a nu se reveni la conflict.

15. Înființarea unui grup de lucru comun americano-rus privind problemele de securitate, pentru promovarea, dar și asigurarea respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va consfinți în lege politica de non-agresiune față de Europa și Ucraina.

17. SUA și Rusia vor fi de acord să extindă validitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

19. Centrala nucleară de la Zaporizhzhia va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile:

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse.

Toate ideologiile și activitățile naziste trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute de facto ca teritorii rusești. Vor fi recunoscute astfel inclusiv de SUA.

Herson și Zaporijia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact.

Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După ce au convenit asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

24. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

Prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe baza principiului „toți pentru toți”.

Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

Se va implementa un program de reunificare a familiilor.

Se vor lua măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu formuleze niciun fel de pretenții și să nu ia în considerare nicio plângere în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe punerea în aplicare a acordului.

De menționat este că Zelenski a primit o versiune preliminară a Planului SUA privind încheierea războiului din Ucraina și se așteaptă să poarte discuții cu omologul său american în zilele următoare.