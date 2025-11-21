Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA. Biroul președinției ucrainene: „Suntem gata să colaborăm în mod constructiv cu partea americană”

Planul aprobat de SUA cu Rusia privind războiul din Ucraina nu a fost comentat de biroul președinției ucrainene, însă a declarat că liderul ucrainean „a subliniat principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru”, scrie Reuters.

„Suntem gata, ca și până acum, să colaborăm în mod constructiv cu partea americană, precum și cu partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, pentru ca rezultatul să fie pacea. În zilele următoare, președintele Ucrainei se așteaptă să discute cu președintele Trump oportunitățile diplomatice existente și punctele cheie necesare pentru a ajunge la pace”, se arată în declarația biroului președinției ucrainene.

Într-o postare pe X, Volodimir Zelenski a întărit faptul că echipele din Ucraina și Statele Unite „vor lucra la prevederile planului de încetare a războiului. Suntem pregătiți pentru o colaborare constructivă, sinceră și rapidă”. În plus,

„Pacea este necesară și apreciem eforturile președintelui Trump și ale echipei sale de a restabili securitatea în Europa. Ucraina apără viețile și independența datorită curajului poporului nostru, unității noastre în cadrul statului și asistenței partenerilor noștri. Lucrăm pentru a ne asigura că toate cele trei elemente sunt suficient de puternice”, a mai spus liderul de la Kiev.

Ce include planul și care este poziția aliaților europeni ai Kievului

Informația vine în contextul în care surse au declarat pentru Reuters că Washingtonul i-a semnalat lui Zelenski faptul că Ucraina trebuie să accepte cadrul elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului, care include concesii teritoriale și restricții asupra forțelor armate ucrainene.

Pe de altă parte, țările europene se opun planului conturat de Trump, care, potrivit unor surse, ar impune Kievului să cedeze mai mult teritoriu și să se dezarmeze parțial, condiții considerate ca fiind echivalente cu o capitulare.

Joi, NBC News a citat mai multe surse care spuneau că Donald Trump a aprobat un plan de pace elaborat în secret împreună cu emisari ai Kremlinului, fără a implica guvernul de la Kiev. Planul a fost elaborat de trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner.

În aceste condiții, oficialii ucraineni au fost informați doar despre contururile generale ale planului și nu au fost invitați să contribuie la elaborarea sa.