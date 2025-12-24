Prima pagină » Știrile zilei » SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară

SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară

Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să inițieze negocieri pentru un nou acord de cooperare în domeniul submarinelor cu propulsie nucleară, urmând ca discuțiile la nivel tehnic să fie demarate la începutul anului viitor, conform Yonhap.
SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară
Sursa foto: X
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 05:23, Știri externe

„Am împărtășit opinia că este necesar un acord separat privind cooperarea pentru submarinele cu propulsie nucleară și am convenit să avansăm cu discuțiile”, a declarat Wi Sung Iac.

Acesta a făcut declarațiile după ce s-a întrors dintr-un turneu internațional. În decursul turneului, acesta a vizitat Statele Unite, Canada și Japonia și s-a întâlnit cu Marco Rubio, secretar de stat și Chris Wright, secretar american al energiei. 

Potrivit lui Wi, cele două părți au purtat „consultări practice și aprofundate” privind acordurile de securitate menționate într-un document comun publicat luna trecută, după întâlnirea dintre președintele Myung și președintele Trump. 

În cadrul întâlnirilor a fost abordat și aspectul proliferării nucleare. Conform înțelegerilor bilaterale, Coreea de Sud nu are restricții semnificative în privința îmbogățirii uraniului și este obligată să importe integral uraniul slab îmbogățit necesar programelor sale nucleare. Astfel, Wi a reiterat angajamentul Seulului față de principiile de neproliferare nucleară. 

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
Libertatea
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Ce noroc le așteaptă
CSID
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor