SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară

„Am împărtășit opinia că este necesar un acord separat privind cooperarea pentru submarinele cu propulsie nucleară și am convenit să avansăm cu discuțiile”, a declarat Wi Sung Iac.

Acesta a făcut declarațiile după ce s-a întrors dintr-un turneu internațional. În decursul turneului, acesta a vizitat Statele Unite, Canada și Japonia și s-a întâlnit cu Marco Rubio, secretar de stat și Chris Wright, secretar american al energiei.

Potrivit lui Wi, cele două părți au purtat „consultări practice și aprofundate” privind acordurile de securitate menționate într-un document comun publicat luna trecută, după întâlnirea dintre președintele Myung și președintele Trump.

În cadrul întâlnirilor a fost abordat și aspectul proliferării nucleare. Conform înțelegerilor bilaterale, Coreea de Sud nu are restricții semnificative în privința îmbogățirii uraniului și este obligată să importe integral uraniul slab îmbogățit necesar programelor sale nucleare. Astfel, Wi a reiterat angajamentul Seulului față de principiile de neproliferare nucleară.