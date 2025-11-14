Coreea de Sud și Statele Unite au ajuns la un acord privind comerțul, securitatea și submarinele nucleare

Acest acord are loc după summitul președintelui sud-coreean cu președintele american Donald Trump din octombrie, potrivit Reuters.

Coreea de Sud va construi submarine cu propulsie nucleară. De asemenea, va forma un nou parteneriat cu SUA în domeniul construcțiilor navale, al inteligenței artificiale și al industriei nucleare, a spus Lee într-o conferință de presă.

Lee s-a întâlnit cu Trump în octombrie în Gyeongju, Coreea de Sud.

Cei doi au convenit asupra unui acord care va reduce taxele de import ale SUA pentru produsele sud-coreene de la 25% la 15%.