Procurorii cer 10 ani de închisoare pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol

Procuratura Specială sud-coreeană a cerut o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru fostul președinte sud-coreean, Yoo Suk Yeol, fiind acuzat de obstrucționare a justiției într-un dosar privind impunerea legii marțiale, notează Yonhap.
Radu Mocanu
26 dec. 2025, 04:59, Știri externe

Solicitarea a fost formulată de echipa condusă de procurorul special Cho Eun-suk, în cadrul ședinței finale de vineri a procesului desfășurat la Tribunalul Central din Seul.

Fostul șef de stat este acuzat că ar fi împiedicat anchetatorii să îl rețină în luna ianuarie, că  ar fi încălcat drepturile a nouă membri ai Cabinetului care nu au fost convocați la o reuniune privind planul de instituire a legii marțiale și pentru că ar fi ar fi redactat, apoi distrus, o versiune revizuită a decretului de impunere a legii marțiale după ce acesta ar fi fost suspendat. 

Yoon este judecat și în alte trei procese. Cea mai gravă acuzație care i se aduce este că acesta ar fi condus o insurecție. 

Procesul privind obstrucționarea justiției este primul care urmează să se încheie. Instanța a indicat anterior că verdictul ar putea fi pronunțat pe 16 ianuarie, iar în procesul privind acuzațiile de insurecție, Yoon ar putea să își afle verdictul în luna februarie. 

 

