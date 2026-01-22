Fostul premier al Coreei de Sud a fost condamnat la 23 de ani de închisoare în cazul legii marțiale

Han Duck-soo devine astfel primul oficial de rang înalt al administrației Yoon condamnat pentru rebeliune în Coreea de Sud, verdictul fiind considerat un precedent important pentru procesele care urmează, inclusiv cel al fostului președinte, notează CNN.

Potrivit instanței din Seul, Han Duck-soo a avut un rol esențial în tentativa de legitimare procedurală a decretului de lege marțială, încercând să îl treacă printr-o ședință a Consiliului de Cabinet. Judecătorii l-au găsit vinovat și de falsificarea documentelor oficiale, distrugerea proclamației legii marțiale și mărturie mincinoasă sub jurământ.

Deși procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani de închisoare, instanța a decis o condamnare mai severă, considerând gravitatea faptelor și impactul asupra ordinii constituționale. Han, în vârstă de 76 de ani, a susținut constant că s-a opus planului lui Yoon, dar judecătorii au concluzionat că și-a neglijat obligația de a apăra Constituția.

Instanța a stabilit că decretul de lege marțială emis de Yoon a reprezentat „o lovitură de stat mascată”, prin trimiterea de trupe și polițiști la Adunarea Națională și la birourile electorale. Aceste acțiuni au fost considerate suficiente pentru a destabiliza statul și a submina ordinea democratică.

Yoon Suk Yeol, aflat deja în detenție, se confruntă cu opt procese penale, inclusiv cel pentru rebeliune în Coreea de Sud, pentru care procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Instanța urmează să se pronunțe asupra cazului său pe 19 februarie.

Legea marțială, deși aplicată pentru o perioadă scurtă, a provocat proteste masive și a dus la destituirea lui Yoon. Criza a afectat grav imaginea internațională a Coreei de Sud și a generat instabilitate politică și economică. Mai mulți foști miniștri, șefi ai serviciilor secrete și comandanți militari au fost, de asemenea, inculpați.