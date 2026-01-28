Coreea de Sud: Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a fost condamnată pentru corupție

Ea a fost însă achitată de acuzațiile de manipulare a pieței bursiere și încălcare a legii finanțării campaniilor electorale. Procuratura solicitase o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru Kim Keon Hee, sub acuzația de luare de mită și fraudă, potrivit Le Figaro.

Scandalurile din jurul lui Kim Keon Hee, în vârstă de 53 de ani, au avut un impact grav asupra președinției soțului ei, conservatorul Yoon Suk Yeol, care a fost demis după încercarea sa de a impune legea marțială la sfârșitul anului 2024 și care rămâne în închisoare în așteptarea rezultatului numeroaselor sale procese, dintre care unul ar putea duce la condamnarea la moarte.

Kim Keon Hee, de asemenea încarcerată, este acuzată de fraudă electorală, imixtiune în alegeri, acceptare de cadouri generoase din partea Bisericii Unificării, mai cunoscută sub numele de Moonies, și mită în valoare de aproximativ 170.000 de euro de la oameni de afaceri și politicieni. În timpul pledoariilor finale din decembrie, procurorii au afirmat că Kim Keon Hee „s-a plasat deasupra legii”, a comis „abuzuri de putere” și a colaborat cu secta pentru a submina „principiul constituțional al separării religiei de stat”.

Nu recunoaște acuzațiile de corupție

Fosta primă doamnă își susține nevinovăția și consideră aceste acuzații „profund nedrepte”, chiar dacă și-a cerut scuze pentru că „a cauzat probleme, în ciuda faptului că este o persoană insignifiantă”. „Când reflectez asupra rolului meu și a responsabilităților care mi-au fost încredințate, mi se pare evident că am făcut multe greșeli”, a recunoscut ea la sfârșitul procesului.

Epilogul procesului lui Kim Keon Hee vine la o săptămână după condamnarea fostului prim-ministru al lui Yoon Suk Yeol, Han Duck-soo, la 23 de ani de închisoare, cu opt mai mult decât ceruse procurorul, pentru complicitate în afacerea legii marțiale.