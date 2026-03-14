Kim Jong Un testează lansări de rachete balistice alături de fiica sa, potențial succesor

citată de Reuters. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat sâmbătă lansarea de testare a 12 lansatoare multiple de rachete de calibru 600 mm, a anunțat presa de stat KCNA,

Coreea de Sud Totul se întâmplă după ce Statele Unite șiau lansat săptămâna aceasta exerciții majore anuale în Coreea de Sud.

Kim Jong Un spune că că exercițiul îi va expune pe „inamicii aflați în raza de atac de 420 km la neliniște” și „le va oferi o înțelegere profundă a puterii distructive a armelor nucleare tactice”.

Fiica, la testele cu rachete balistice

Imaginile de la agenția de știri de stat KCNA îi arătau pe Kim și pe fiica sa și potențialul succesor al acestuia, cunoscut sub numele de Kim Ju Ae, urmărind testele cu rachete balistice. a anunțat KCNA. „Rachetele lansate au lovit insula țintă din Marea de Est a Coreei, aflată la aproximativ 364,4 km distanță, cu o precizie de 100%”, Armata sud-coreeană a anunțat sâmbătă că Coreea de Nord a lansat peste 10 rachete balistice spre mare, în largul coastei de est a țării. Rachetele au fost lansate dintr-o zonă din apropierea capitalei Phenian în jurul orei 13:20, ora locală, și au zburat aproximativ 350 de kilometri, a anunțat Seulul.

Kim este supărat pe exercițiile comune ale SUA cu Coreea de Sud

Săptămâna trecută, Kim Yo Jong, lider nord-coreean și sora liderului Kim Jong Un, a declarat că exercițiile militare dintre SUA și Coreea de Sud au fost o „repetiție provocatoare și agresivă” care ar dăuna stabilității regionale. Coreea de Sud și Washingtonul spun că exercițiile sunt pur defensive și vizează testarea pregătirii împotriva amenințărilor militare din partea Coreei de Nord.