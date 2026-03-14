Prima pagină » Știrile zilei » Coreea de Nord lansează o posibilă rachetă balistică în timpul exercițiilor militare SUA – Coreea de Sud

Coreea de Nord a lansat cel puțin un proiectil, considerat o rachetă balistică către Marea Japoniei, anunță Statul Major de la Seul. Lansarea are loc în contextul exercițiilor militare Freedom Shield între Coreea de Sud și Statele Unite.
Mediafax Foto/Hepta
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 07:58, Știri externe

Potrivit Statului Major Interarme al Coreei de Sud, proiectilul a fost lansat către mare de pe teritoriul Coreei de Nord, însă nu au precizat imediat dacă arma lansată a fost o rachetă balistică sau distanța parcursă de aceasta, relatează Associated Press

Și autoritățile japoneze au anunțat că proiectilul ar fi căzut în mare, iar conform informațiilor transmise de NHK, citat de Reuters, obiectul ar fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Lansarea are loc pe fondul exercițiilor Freedom Shield. Operațiunea este programată între 9 și 19 martie și implică peste 18.000 de soldați sud-coreeni și americani. Potrivit armatelor respective, exercițiul va fi defensiv și include scenarii de descurajare legate de programul nuclear nord-coreean.

Regimul de la Phenian critică frecvent aceste exerciții, pe care le consideră repetiții pentru o posibilă agresiune militară, ultimele comentarii fiind făcute Kim Yo Jong, de sora lui Kim Jong Un, liderul suprem al Coreei de Nord. Aceasta a punctat că exercițiile reprezintă o continuare a „politicii ostile” față de Phenian. 

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
Gandul
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
Libertatea
Rețetă shaorma de casă, de post. Care e singurul fruct care înlocuiește perfect carnea
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor