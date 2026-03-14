Coreea de Nord lansează o posibilă rachetă balistică în timpul exercițiilor militare SUA – Coreea de Sud

Potrivit Statului Major Interarme al Coreei de Sud, proiectilul a fost lansat către mare de pe teritoriul Coreei de Nord, însă nu au precizat imediat dacă arma lansată a fost o rachetă balistică sau distanța parcursă de aceasta, relatează Associated Press.

Și autoritățile japoneze au anunțat că proiectilul ar fi căzut în mare, iar conform informațiilor transmise de NHK, citat de Reuters, obiectul ar fi căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Lansarea are loc pe fondul exercițiilor Freedom Shield. Operațiunea este programată între 9 și 19 martie și implică peste 18.000 de soldați sud-coreeni și americani. Potrivit armatelor respective, exercițiul va fi defensiv și include scenarii de descurajare legate de programul nuclear nord-coreean.

Regimul de la Phenian critică frecvent aceste exerciții, pe care le consideră repetiții pentru o posibilă agresiune militară, ultimele comentarii fiind făcute Kim Yo Jong, de sora lui Kim Jong Un, liderul suprem al Coreei de Nord. Aceasta a punctat că exercițiile reprezintă o continuare a „politicii ostile” față de Phenian.