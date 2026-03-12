Prima pagină » Știri externe » Sistemul de apărare aeriană al Coreei de Sud este utilizat pentru prima dată în luptă

Sistemul de apărare aeriană al Coreei de Sud este utilizat pentru prima dată în luptă

La prima utilizare în luptă, sistemul de rachete de apărare aeriană dezvoltat de Coreea de Sud, Cheongung-II, se dovedește a fi un omolog extrem de capabil al sistemelor americane și israeliene în timpul atacurilor Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite, afirmă un parlamentar sud-coreean.
Sistemul de apărare aeriană al Coreei de Sud este utilizat pentru prima dată în luptă
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
12 mart. 2026, 08:04, Știri externe

„Se crede că Cheongung-II … a atins o rată fenomenală de precizie de lovire în luptă de 96% împotriva atacurilor aeriene la scară largă ale Iranului”, a declarat Yu Yong-weon, membru al comitetului de apărare națională al Adunării Naționale, potrivit CNN.

„În situația recentă de atac complex la scară largă, care a implicat numeroase drone și rachete balistice cu manevre neregulate, este greu să găsim un caz în care rata globală de interceptare să fi depășit 90%”, a spus Yu.

Până în prezent, se știe că au fost lansate aproximativ 60 de rachete de interceptare din două baterii Cheongung-II desfășurate în Emiratele Arabe Unite, a spus el.

Emiratele Arabe Unite operează, de asemenea, sisteme Patriot și THAAD fabricate în SUA și sisteme de apărare aeriană Barak fabricate în Israel.

Pe lângă Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Irakul utilizează Cheongung-II în Orientul Mijlociu.

Cheongung-II, cunoscut și sub denumirea de Medium-range Surface-to-Air Missile Block, este un element central al sistemului de apărare aeriană și antirachetă al Coreei de Sud.

Acesta este echipat cu un radar multifuncțional cu tehnologie de urmărire și căutare precisă pentru angajarea simultană a mai multor ținte, potrivit dezvoltatorului său, LIG Nex1.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Orașul cu cele mai ieftine case din România: 6.000€ pentru o vilă + teren de 464 mp
Gandul
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
Libertatea
Singurul iaurt care ajută la scăderea colesterolului ridicat! Îl poți consuma în fiecare zi și are efect instant
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor