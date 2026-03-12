Sistemul de apărare aeriană al Coreei de Sud este utilizat pentru prima dată în luptă

„Se crede că Cheongung-II … a atins o rată fenomenală de precizie de lovire în luptă de 96% împotriva atacurilor aeriene la scară largă ale Iranului”, a declarat Yu Yong-weon, membru al comitetului de apărare națională al Adunării Naționale, potrivit CNN.

„În situația recentă de atac complex la scară largă, care a implicat numeroase drone și rachete balistice cu manevre neregulate, este greu să găsim un caz în care rata globală de interceptare să fi depășit 90%”, a spus Yu.

Până în prezent, se știe că au fost lansate aproximativ 60 de rachete de interceptare din două baterii Cheongung-II desfășurate în Emiratele Arabe Unite, a spus el.

Emiratele Arabe Unite operează, de asemenea, sisteme Patriot și THAAD fabricate în SUA și sisteme de apărare aeriană Barak fabricate în Israel.

Pe lângă Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Irakul utilizează Cheongung-II în Orientul Mijlociu.

Cheongung-II, cunoscut și sub denumirea de Medium-range Surface-to-Air Missile Block, este un element central al sistemului de apărare aeriană și antirachetă al Coreei de Sud.

Acesta este echipat cu un radar multifuncțional cu tehnologie de urmărire și căutare precisă pentru angajarea simultană a mai multor ținte, potrivit dezvoltatorului său, LIG Nex1.