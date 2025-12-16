Marea Britanie semnează un acord de liber schimb cu Coreea de Sud

Guvernul britanic își dorește să exporte în Coreea de Nord servicii suplimentare în valoare de peste 400 de milioane de lire, potrivit Sky News.

Noul document semnat reprezintă un alt acord post-Brexit care înlocuiește relațiile pe care Marea Britanie le avea cu Coreea de Sud în calitate de fost membru al blocului european.

Prim-ministrul Marii Britanii, Sir Keir Starmer, a precizat că noul acord de liber schimb reprezintă „o victorie uriașă pentru firmele britanice și pentru oamenii care muncesc”, cum ar fi acordurile comerciale semnate cu UE, SUA sau India.

Ministrul britanic al Comerțului, Sir Chris Bryant, a declarat că noul acord semnat între Marea Britanie și Coreea de Sud va duce relația dintre cele două state la „un nivel superior”.

„Cultura coreeană a luat avânt în Marea Britanie, milioane de britanici urmărind deja seriale coreene de succes, precum Squid Game, și ascultând artiști K-pop, precum BLACKPINK, dar acest acord comercial va duce relația noastră la un nivel superior, cu sute de milioane de lire sterline și oportunități vaste pentru întreprinderi”, a declarat Bryant.

Acordul a fost primit cu brațele deschise și de mari companii auto precum de precum Bentley, Jaguar Land Rover și sau producătorul britanic de băuturi Diageo.