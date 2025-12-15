Avertisment dur de la MI6: Rusia este un adversar agresiv și „exportă haos”

Blaise Metreweli, care a preluat conducerea agenției britanice de informații în luna iunie, va susține luni un discurs la sediul MI6, în care va descrie Rusia drept un adversar „agresiv, expansionist și revizionist”, într-un moment în care SUA exercită presiuni asupra Ucrainei să semneze un acord de pace considerat favorabil lui Putin, informează Financial Times.

„Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a modului în care Rusia se raportează la angajamentele internaționale”, va spune ea. „Trebuie să fim pregătiți ca acest lucru să continue până când Putin va fi forțat să-și schimbe calculele”.

Metreweli va sublinia că sprijinul Marii Britanii pentru Kiev va continua: „Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va continua”.

Declarațiile vin pe fondul unei serii de incidente de sabotaj din Europa, atribuite Rusiei sau unor actori asociați acesteia.

Apel la o „abordare a întregii societăți” în materie de apărare

Într-un discurs separat, susținut tot luni, noul șef al Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Sir Richard Knighton, va cere o „abordare la nivelul întregii societăți” în materie de apărare, în fața riscului tot mai mare de război.

„Situația este mai periculoasă decât oricând în cariera mea, iar răspunsul necesar depășește simpla consolidare a forțelor armate”, va spune acesta.

Declarațiile reflectă îngrijorarea tot mai mare în rândul oficialilor europeni din domeniul informațiilor și apărării cu privire la securitatea continentului, în contextul în care Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, și-au redus sprijinul pentru Ucraina și au încercat să-l preseze pe președintele Volodimir Zelenski să accepte cereri-cheie ale Rusiei pentru a obține pacea.