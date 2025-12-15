Campanie de vaccinare împotriva Poliomelitei în Pakistan. Militanții acuză că ar fi: „un complot occidental”

Autoritățile pakistaneze au lansat luni cea de-a cincea campanie de vaccinare împotriva Poliomelitei. Scopul campaniei este acela de a proteja cei peste 45 de milioane de copii, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății din Pakistan, citate de Associated Press.

Încă de la începutul anului 2025, peste 30 de cazuri de îmbolnăvire au fost raportate în Pakistan.

Ministrul pakistanez al Sănătății, Mustafa Kamal, i-a îndemnat pe părinți să coopereze cu echipele de vaccinare.

„Nu este vorba doar de cifre. Fiecare caz pune în pericol viitorul unui copil și siguranța comunităților noastre”, a declarat ministrul.

Conform comunicatului dat de Ministerul Sănătății din Pakistan, peste 400.000 de medici și asistente din prima linie, merg din ușă în ușă în mai multe dintre provinciile Pakistanului, pentru a se asigura că niciun copil nu este omis.

Și pakistanezii au antivacciniștii lor

Militanții au atacat, în repetate rânduri, lucrătorii din domeniul medical, dar și polițiștii însărcinați cu protejarea lor, susținând în mod fals că aceste campanii de vaccinare reprezintă: „un complot occidental pentru sterilizarea copiilor musulmani”.

Mii de polițiști au fost mobilizați pentru protejarea echipelor de vaccinare, în ruma rapoartelor serviciilor de informații care avertizau cu privire la posibilele atacuri.

„Campania împotriva poliomielitei din decembrie este sincronizată cu cea din Afganistan, asigurându-se astfel că ambele țări își întăresc imunitatea pentru a întrerupe transmiterea transfrontalieră a virusului”, se arată în comunicatul dat autoritățile pakistaneze.

Potrivit OMS, Pakistanul țara vecină, Afganistan rămân singurele țări în care poliomielita nu a fost încă eradicată.