Trei morți și cel puțin cinci răniți în urma unui atac sinucigaș asupra sediului unei grupări paramilitare din Pakistan

Trei atacatori sinucicași au atacat sediul unei grupări paramilitare pakistaneze aflate în subordinea ministerului de Interne, ucigând trei membrii ai personalului și rănind alți cinci, informează Reuters.
Radu Mocanu
24 nov. 2025, 07:43, Știri externe

Autoritățile pakistaneze au anunțat că atacatorii au pătruns în sediul grupării din Peshawar după ce au deschis focul asupra punctului de acces. 

„Primul atentator sinucigaș a comis un atac asupra intrării principale a sediului, iar ceilalți au intrat în complex. Forțele de ordine, inclusiv armata și poliția, au izolat zona și gestionează situația cu atenție, deoarece bănuim că există teroriști în interiorul sediului”, a explicat sub anonimat un oficial al grupării paramilitare. 

Purtătorul de cuvânt al unității, Mohammad Asim a spus că cei cinci răniți printre care doi militari, au fost transportați la spital. 

Regiunea vestică a Pakistanului se confruntă cu noi o intensificare a atacurilor din partea militanților islamiști, pe fondul conflictului dintre forțele pakistaneze și afgane de luna trecută. Un armistițiu a fost semnat în octombrie între Pakistan și Afganistan în contextul ciocnirilor de la graniță după ce Afganistan a acuzat autoritățile pakistaneze că ar fi responsabile de un atac cu dronă în Kabul. 