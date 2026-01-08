Rusia îl eliberează pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța

Autoritățile rusești au anunțat joi eliberarea cercetătorului francez Laurent Vinatier, condamnat anterior la trei ani de închisoare, în urma unui schimb de prizonieri cu Franța, scrie Reuters.

Informația a fost transmisă de serviciul de securitate FSB și preluată de presa de stat.

Agenția RIA a precizat că Laurent Vinatier, în vârstă de 49 de ani, a primit grațiere din partea președintelui Vladimir Putin. Decizia a venit după ce Franța a dispus eliberarea unui cetățean rus aflat în detenție.