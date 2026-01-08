Rusia îl eliberează pe cercetătorul francez Laurent Vinatier într-un schimb de deținuți cu Franța

Este vorba despre jucătorul de baschet Daniil Kasatkin, care se afla în arest din luna iunie a anului trecut, la solicitarea Statelor Unite, în legătură cu o presupusă implicare în atacuri cibernetice.
Avocatul acestuia, Frederic Belot, a declarat că Daniil Kasatkin a ajuns joi la Moscova.
Cercetătorul Laurent Vinatier a primit condamnarea în octombrie 2024 pentru încălcarea legislației rusești care obligă persoanele catalogate drept „agenți străini” să se înregistreze la autorități.
Pe durata detenției, el a intrat și sub incidența unei noi anchete, de această dată pentru spionaj, fapt care deschidea posibilitatea unui nou proces în perioada următoare.
La finalul lunii decembrie, Kremlinul a confirmat existența unei propuneri transmise Franței în legătură cu situația lui Laurent Vinatier, după ce Vladimir Putin a declarat că va analiza cazul cercetătorului francez.