Prima pagină » Justiţie » Rusia a făcut o propunere Franței în legătură cu cercetătorul francez Vinatier, aflat în închisoare

Rusia a făcut o propunere Franței în legătură cu cercetătorul francez Vinatier, aflat în închisoare

Rusia a transmis Franței o propunere privind cercetătorul Laurent Vinatier, aflat în detenție pentru încălcarea legilor privind agenții străini.
Rusia a făcut o propunere Franței în legătură cu cercetătorul francez Vinatier, aflat în închisoare
Nițu Maria
25 dec. 2025, 14:35, Știri externe

Rusia a înaintat Franței o propunere legată de Laurent Vinatier, cercetător francez aflat în închisoare pentru încălcarea legilor rusești privind agenții străini.

Decizia finală depinde acum de Paris, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Laurent Vinatier a primit în 2024 o condamnare de trei ani de detenție pentru nerespectarea regulilor care obligă persoanele considerate „agenți străini” să se înregistreze și să respecte anumite condiții. Acesta se confruntă acum cu acuzații suplimentare de spionaj.

Franța consideră că Laurent Vinatier a fost reținut arbitrar și cere eliberarea sa.

Președintele Emmanuel Macron a negat că cercetătorul ar fi lucrat pentru statul francez și a descris arestarea drept parte a unei campanii de dezinformare a Moscovei.

Dmitri Peskov a confirmat existența contactelor cu partea franceză.

„Au existat într-adevăr contacte relevante între noi și francezi. Într-adevăr, francezilor li s-a făcut o ofertă în acest sens. Mingea este acum în terenul Franței.”, a spus Peskov reporterilor.

Președintele rus Vladimir Putin a spus la începutul acestei luni că va analiza cazul.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor