Rusia a făcut o propunere Franței în legătură cu cercetătorul francez Vinatier, aflat în închisoare

Rusia a înaintat Franței o propunere legată de Laurent Vinatier, cercetător francez aflat în închisoare pentru încălcarea legilor rusești privind agenții străini.

Decizia finală depinde acum de Paris, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Laurent Vinatier a primit în 2024 o condamnare de trei ani de detenție pentru nerespectarea regulilor care obligă persoanele considerate „agenți străini” să se înregistreze și să respecte anumite condiții. Acesta se confruntă acum cu acuzații suplimentare de spionaj.

Franța consideră că Laurent Vinatier a fost reținut arbitrar și cere eliberarea sa.

Președintele Emmanuel Macron a negat că cercetătorul ar fi lucrat pentru statul francez și a descris arestarea drept parte a unei campanii de dezinformare a Moscovei.

Dmitri Peskov a confirmat existența contactelor cu partea franceză.

„Au existat într-adevăr contacte relevante între noi și francezi. Într-adevăr, francezilor li s-a făcut o ofertă în acest sens. Mingea este acum în terenul Franței.”, a spus Peskov reporterilor.

Președintele rus Vladimir Putin a spus la începutul acestei luni că va analiza cazul.