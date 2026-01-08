Președintele Germaniei afirmă că Statele Unite distrug ordinea mondială

În declarații neobișnuit de ferme, aparent legate de acțiuni precum îndepărtarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, la finalul săptămânii trecute, Steinmeier, fost ministru de Externe, a afirmat că democrația la nivel global este atacată ca niciodată până acum, scrie Reuters.

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale au greutate, iar el are mai multă libertate de a-și exprima opiniile decât politicienii aflați în funcții executive.

Descriind anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei drept un moment de cotitură, Steinmeier a spus că acțiunile Statelor Unite reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi există prăbușirea valorilor din partea celui mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a declarat Steinmeier într-un discurs susținut la un simpozion, miercuri seară.

„Este vorba despre a împiedica lumea să se transforme într-o vizuină de tâlhari, în care cei mai lipsiți de scrupule iau tot ce vor, în care regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a spus el.

Steinmeier a adăugat că este nevoie de intervenție activă în situațiile care amenință stabilitatea și că țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială.