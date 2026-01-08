Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Braziliei, Lula da Silva, a respins legea care reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro

Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, a a respins joi prin veto un proiect de lege adoptat de Congres care ar fi redus semnificativ pedeapsa de 27 de ani de închisoare primită de fostul președinte Jair Bolsonaro pentru tentativă de lovitură de stat, notează Reuters.
Președintele Braziliei, Lula da Silva, a respins legea care reduce pedeapsa lui Jair Bolsonaro
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 17:25, Știri externe

Proiectul de lege, aprobat de Congresul brazilian în luna decembrie și susținut de majoritatea conservatoare, prevede reducerea pedepsei lui Jair Bolsonaro de la 27 de ani de închisoare la aproximativ doi ani și patru luni.  

În luna septembrie, fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat după înfrângerea suferită în alegerile prezidențiale din toamna anului 2022. Acesta a început să își ispășească pedeapsa în luna noiembrie. 

În ianuarie 2023, susținătorii fostului președinte au luat cu asalt mai multe instituții ale statului, într-un eveniment care a fost comparat cu atacul din ianuarie 2021 asupra Capitoliului Statelor Unite, când președintele Trump pierde alegerile prezidențiale. 

În urma acelor evenimente, aproximativ 2.000 de persoane au fost arestate, iar multe dintre ele au fost ulterior condamnate de Curtea Supremă a Braziliei. 

Președintele Lula a anunțat încă din decembrie că va respinge legea. „Cu tot respectul cuvenit Congresului, când va ajunge la mine (n.r. -legea), o voi respinge. Am dreptul să o resping, iar apoi ei au dreptul să-mi anuleze veto-ul sau nu”, afirma șeful de stat luna trecută. 

 

 

 

