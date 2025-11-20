Forțele pakistaneze au eliminat 23 de militanți într-un raid la granița cu Afganistan

Forțele de securitate pakistaneze au efectuat miercuri două raiduri asupra unor baze ale Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Operațiunea a declanșat schimburi intense de focuri, soldate cu moartea a 23 de militanți. În comunicatul emis joi de armata pakistaneză nu a oferit detalii privind eventuale pierderi în rândul trupelor guvernamentale.

Acțiunea de miercuri urmează altor raiduri desfășurate la începutul săptămânii în nord-vestul Pakistanului, în urma cărora armata susține că a eliminat 38 de militanți.

Organizația Tehrik-e-Taliban Pakistan sau talibanii pakistanezi sunt un grup separat, dar aliat cu talibanii afgani. Activitatea lor s-a intensificat după preluarea puterii de către talibanii din Afganistan în 2021, numeroși lideri și luptători TTP beneficiind, potrivit Islamabadului, de adăpost în Afganistan.

Un armistițiu a fost semnat în octombrie între Pakistan și Afganistan după ce schimburile de focuri de la punctele de frontieră au escaladat după ce Afganistan a acuzat autoritățile pakistaneze că ar fi responsabile de un atac cu dronă în Kabul.