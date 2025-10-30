Pakistanul și Afganistanul vor relua negocierile la Istanbul după blocarea dialogului

Noua rundă de negocieri, facilitată de Turcia și alte națiuni prietene, a avut ca scop atenuarea tensiunilor la frontieră între cele două părți, care la începutul acestei luni au schimbat focuri de armă, provocând moartea a zeci de soldați, civili și militanți.

În ciuda eșecului rundei anterioare de negocieri, încetarea focului a fost în mare parte respectată și nu au fost raportate noi ciocniri la frontieră în această săptămână. Cu toate acestea, ambele țări au menținut închise principalele puncte de trecere, lăsând sute de camioane care transportau mărfuri și refugiați blocate de fiecare parte, potrivit AP.

Ministrul apărării din Pakistan, Khawaja Mohammad Asif, a declarat că decizia de a acorda încă o șansă păcii a fost luată de Pakistan la cererea Qatarului și Turciei și că delegația pakistaneză, care urma să se întoarcă acasă miercuri seara, a fost rugată să rămână la Istanbul.

Tot joi, postul public de televiziune din Afganistan, RTA, a informat că negocierile blocate urmau să fie reluate la Istanbul, cu medierea Turciei și a Qatarului.

La Islamabad, doi înalți oficiali din domeniul securității au declarat pentru Associated Press că Pakistanul a subliniat încă o dată că teritoriul afgan nu trebuie folosit pentru ceea ce a numit „terorism” împotriva Pakistanului și că apreciază rolul constructiv al gazdelor sale și rămâne angajat în căutarea unei soluții pașnice, cu bună-credință.

Oficialii au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să discute problema cu mass-media în mod oficial.

Nu a existat nicio confirmare oficială a reluării negocierilor din partea Ministerului Afacerilor Externe al Turciei. Niciun purtător de cuvânt al guvernului din Islamabad sau Kabul nu a răspuns la solicitările de informații cu privire la ultimele evoluții.

Izbucnirea tensiunilor

Tensiunile au izbucnit la începutul acestei luni, după ce s-au auzit explozii în Kabul, iar guvernul taliban din Afganistan a acuzat Pakistanul că a efectuat atacuri aeriene în capitală și a bombardat o piață din estul țării.

Oficialii afgani au declarat pe 12 octombrie că au ripostat atacând posturi militare pakistaneze, susținând că 58 de soldați pakistanezi au fost uciși. Cu toate acestea, armata pakistaneză a declarat că în urma luptelor au murit 23 dintre soldații săi și că operațiunile sale au vizat ascunzătorile militanților din Afganistan.

Ciocnirile au determinat Qatarul să găzduiască discuții de urgență între cele două țări vecine, care au dus la un armistițiu pe 19 octombrie. Acesta a fost urmat de patru zile de negocieri la Istanbul, care s-au încheiat marți fără un rezultat concludent. De atunci, Qatarul și Turcia au depus eforturi pentru a readuce delegațiile la masa negocierilor, au declarat oficialii pakistanezi.

Pakistanul a înregistrat o creștere a atacurilor militanților în ultimele luni, majoritatea revendicate de talibanii pakistanezi, sau Tehrik-e-Taliban Pakistan, un grup strâns aliat cu talibanii din Afganistan. Se crede că mulți dintre liderii și luptătorii lor se adăpostesc în Afganistan de la revenirea talibanilor la putere în 2021.

Armata pakistaneză a declarat joi că a ucis 18 militanți în două operațiuni separate în provincia sud-vestică Balochistan. Într-o declarație separată, aceasta a afirmat că patru talibani pakistanezi, inclusiv o țintă importantă, au fost uciși în timp ce încercau să se strecoare în Bajaur, un oraș situat la granița cu Afganistanul.