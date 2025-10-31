Prima pagină » Știri externe » Jaf la un muzeu din California. Hoții au furat peste 1.000 de obiecte

Jaf la un muzeu din California. Hoții au furat peste 1.000 de obiecte

Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, inclusiv bijuterii, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, precum trofee sportive.
Jaf la un muzeu din California. Hoții au furat peste 1.000 de obiecte
Laurentiu Marinov
31 oct. 2025, 10:39, Social

Jaful a avut loc în primele ore ale dimineții zilei de 15 octombrie, la un depozit din afara Muzeului din California, a anunțat Poliția din Oakland într-un comunicat de presă, transmite CNN.

Lori Fogarty, directoarea muzeului, a declarat joi că ancheta va fi făcută publică deoarece artefactele ar putea apărea în piețe de vechituri, magazine de antichități sau case de amanet.

„Nu sunt doar o pierdere pentru muzeu”, a spus ea. „Sunt o pierdere pentru public, pentru comunitatea noastră și sperăm că comunitatea noastră ne poate ajuta să le aducem acasă”.

Fogarty a spus că pare a fi o infracțiune de oportunitate și nu un furt de artă țintit. „Credem că hoții au găsit o modalitate de a intra în clădire și au luat ce au putut găsi cu ușurință, au smuls și au ieșit cu el din clădire”, a spus ea.

Printre obiectele furate se numără coliere de la regretata artistă Florence Resnikoff, o pereche de colți de morsă din lemn de scrimshaw și coșuri amerindiene. Dar ea a spus că o mare parte din acestea sunt suveniruri istorice din secolul XX, cum ar fi insigne de campanie și premii sportive.

Misiunea Muzeului Oakland din California este de a documenta arta, istoria și mediul natural al Californiei, iar colecția sa include lucrări ale unor artiști californieni de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în prezent, precum și artefacte, fotografii, specimene naturale și înregistrări sonore. Muzeul a organizat expoziții dedicate mișcării Black Power și activismului studențesc.