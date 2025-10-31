Jaf la un muzeu din California. Hoții au furat peste 1.000 de obiecte

Jaful a avut loc în primele ore ale dimineții zilei de 15 octombrie, la un depozit din afara Muzeului din California, a anunțat Poliția din Oakland într-un comunicat de presă, transmite CNN.

Lori Fogarty, directoarea muzeului, a declarat joi că ancheta va fi făcută publică deoarece artefactele ar putea apărea în piețe de vechituri, magazine de antichități sau case de amanet.

„Nu sunt doar o pierdere pentru muzeu”, a spus ea. „Sunt o pierdere pentru public, pentru comunitatea noastră și sperăm că comunitatea noastră ne poate ajuta să le aducem acasă”.

Fogarty a spus că pare a fi o infracțiune de oportunitate și nu un furt de artă țintit. „Credem că hoții au găsit o modalitate de a intra în clădire și au luat ce au putut găsi cu ușurință, au smuls și au ieșit cu el din clădire”, a spus ea.

Printre obiectele furate se numără coliere de la regretata artistă Florence Resnikoff, o pereche de colți de morsă din lemn de scrimshaw și coșuri amerindiene. Dar ea a spus că o mare parte din acestea sunt suveniruri istorice din secolul XX, cum ar fi insigne de campanie și premii sportive.

Misiunea Muzeului Oakland din California este de a documenta arta, istoria și mediul natural al Californiei, iar colecția sa include lucrări ale unor artiști californieni de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până în prezent, precum și artefacte, fotografii, specimene naturale și înregistrări sonore. Muzeul a organizat expoziții dedicate mișcării Black Power și activismului studențesc.