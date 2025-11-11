Mai multe statui din epoca romană au dispărut dintr-un muzeu

Hoții au pătruns în muzeul național din capitala siriană și au furat mai multe statui antice datând din epoca romană, au declarat, marți, oficialii din Siria.

Muzeul Național din Damasc a fost închis temporar după ce jaful a fost descoperit luni dimineață.

Un oficial al Direcției Generale pentru Antichități și Muzee din Siria a declarat pentru Associated Press că șase statui de marmură au fost furate, adăugând că o anchetă este în desfășurare.

Un alt oficial a declarat că furtul a avut loc duminică noaptea și a fost descoperit luni dimineață, când una dintre ușile departamentului de artă clasică a fost găsită spartă și mai multe statui datând din epoca romană lipseau. Oficialul a refuzat să ofere un număr exact.

Ambii oficiali au vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările, deoarece guvernul nu a făcut încă o declarație.

Marți dimineață, un jurnalist AP a încercat să intre în muzeu și a fost informat de agenții de securitate că acesta este închis. Aceștia au refuzat să răspundă la întrebări despre furt.

Secțiunea muzeului unde statuile au fost raportate ca fiind furate este „un departament frumos și bogat în istorie, cu artefacte care datează din perioadele elenistică, romană și bizantină”, a declarat Maamoun Abdulkarim, fostul șef al departamentului de antichități și muzee al guvernului.

Muzeul din centrul Damascului, cel mai mare din țară, găzduiește antichități valoroase care datează din lunga istorie a Siriei. După începerea războiului, securitatea a fost sporită cu porți metalice și camere de supraveghere. Muzeul s-a redeschis pe 8 ianuarie, la o lună după ce rebelii l-au înlăturat de la putere pe președintele sirian Bashar Assad.

În martie 2011, după începerea războiului civil, autoritățile au mutat la Damasc sute de artefacte din diferite părți ale țării, inclusiv din orașul istoric Palmyra, care a fost ocupat pentru o perioadă de membri ai grupării Stat Islamic.

În 2015, membrii ISIS au distrus mausoleele din Palmyra, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.