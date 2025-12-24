Doi români au furat sute de mii de lire sterline din taxele și alocațiile pentru copii din UK

Prin rechizitorul întocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, s-a dispus trimiterea în judecată în starea de arest preventiv a doi înculpați persoane fizice, acuzați de acces ilegal la sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată.

Cei doi înculpați sunt acuzați că în perioada septembrie 2023-ianuarie 2025 au accesat fără drept conturile Government Gateway, conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic, cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, fiecare înculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline.

„În concret, acțiunile inculpaților au constat în înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip PAYE (Pay as you earn), a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pevenit și alte impozite. Sumele de bani obținute în mod fraudulos de la Agenția Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerari de la ATM”, transmite, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauza a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prin intermediul Eurojust. Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de închetă din Marea Britanie și lucrătorilor de poliție din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsura arestării preventive dispuse față de inculpați, precum și măsurile prin care au fost indisponibilizate bunuri mobile și imobile, precum și sumele de bani aparținând inculpaților, până la concurența valorii prejudiciului reținut în sarcina fiecăruia dintre inculpați.