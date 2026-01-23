Prima pagină » Social » Doi români cercetați într-un dosar care vizează o pagină de internet pentru angajarea de asasini

Doi români cercetați într-un dosar care vizează o pagină de internet pentru angajarea de asasini

Doi români sunt cercetați într-un dosar care vizează o pagină de internet de pe care se puteau angaja asasini. Trei percheziții au fost făcute în București și Râmnicu Vâlcea.
Doi români cercetați într-un dosar care vizează o pagină de internet pentru angajarea de asasini
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 12:09, Social

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut trei percheziții domiciliare în București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările făcute în Marea Britanie au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

În acest caz se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor.

Plata pentru servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

În urma perchezițiilor făcute, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români, au fost audiate.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor