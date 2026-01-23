Doi români cercetați într-un dosar care vizează o pagină de internet pentru angajarea de asasini

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut trei percheziții domiciliare în București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările făcute în Marea Britanie au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

În acest caz se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor.

Plata pentru servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

În urma perchezițiilor făcute, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români, au fost audiate.