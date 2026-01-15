UPDATE: Al treilea suspect în cazul uciderii prin tortură a milionarului din Sibiu, depistat în Indonezia

În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, Cosmin Costinel Zuleam, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.

Acesta avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă, după ce, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

„În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului”, transmite Poliția Română.

Potrivit sursei citate, această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare.

Condamnați pe viață

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu – Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae – au fost condamnați la ani grei de pușcărie de către magistrații Tribunalului Alba, în noiembrie 2025.

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Ceilalți doi au fost condamnați pe viață: Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat. Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cei trei sunt obligați și la plata unor daune morale substanțiale: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, va primi 150.000 de euro în solidar, iar Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar.

Cele 16 ceasuri furate în noaptea crimei, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Sentințele nu sunt definitive.

Filmul terifiant al crimei din Sibiu

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner, cei trei au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au fost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda. De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Filmul uciderii lui Kreiner a fost unul terifiant. După ce au pătruns în curtea victimei, doi dintre suspecți au deșurubat becurile de la iluminatul perimetrelor, au deschis o fereastră de la garajul locuinței, care era rabatată și au pătruns în garajul victimei, în jurul orei 02:38. Din garaj, ei au intrat în casă, unde, la parter, în living, se afla victima care, care mai probabil, adormise pe canapea.

Adrian Kreiner a fost legat de mâini și de picioare în poziție de barcă, astfel încât orice mișcare a oricărui membru să antreneze după sine autostrângerea, după care a fost lăsat la sol în modul „legăturii de tip Arbatachar”. Acesta este un mod de legare a victimei în care șocul traumatic se instalează rapid prin întreruperea fluxului sangvin care conduce la paralizie. De asemenea, este o formă de tortură unde durerea este extremă, folosită pentru a determina victima să dezvăluie locul în care a pus banii sau obiectele de valoare. La plecarea din locuință, după comiterea faptei, suspecții au acoperit corpul și capul victimei cu pătura de pe canapeaua unde aceasta adormise.