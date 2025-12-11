Un nou furt în lumea muzeelor: 600 de artefacte de mare valoare au dispărut din Bristol

Poliția britanică a anunțat joi că mai mult de 600 de artefacte au dispărut din arhiva Muzeului din Bristol. Autoritățile au precizat că hoții au pătruns în depozit la sfârșitul lunii septembrie și au furat obiecte dintr-o colecție istorică provenită din fostul Muzeu al Imperiului Britanic și al Commonwealth-ului.

Potrivit BBC, printre piesele sustrase se numără bijuterii, insigne militare, figurine sculptate din fildeș, bronz și argint. Lista obiectelor dispărute include și piese de istorie naturală.

Polițiștii au explicat că apelul public a fost întârziat deoarece anchetatorii au avut nevoie de timp pentru a analiza probele inițiale. De asemenea, muzeul a trebuit să inventarieze miile de obiecte din depozit pentru a stabili cu precizie ce lipsește.

După ce au analizat înregistrările, polițiștii au decis că au ajuns în punctul în care implicarea publicului poate ajuta, nu încurca. Camerele de supraveghere arată patru bărbați aflați în zonă în momentul furtului, iar reprezentanții poliției fac apel la cetățeni pentru identificarea lor.

Artefacte furate în două spargeri succesive

Arhiva a fost spartă de două ori, iar „95% dintre artefactele furate au dispărut în timpul celui de-a doua spargeri”. Detectivul Dan Burgan a descris pierderea drept „o lovitură semnificativă pentru oraș”. El a explicat că „obiectele, multe dintre ele donații, oferă o perspectivă unică asupra unei părți complexe din istoria britanică”.

Muzeul este „profund întristat” de amploarea pierderilor, au transmis reprezentanții orașului Bristol. „Colecția este de o importanță culturală uriașă și ajută la înțelegerea legăturilor dintre Marea Britanie și fostele țări ale Imperiului”.

Un șir alarmant de jafuri

Furtul de la Bristol se înscrie într-o tendință îngrijorătoare la nivel mondial. În octombrie, Muzeul Luvru din Paris a suferit unul dintre cele mai grave jafuri din ultimele decenii. Patru hoți mascați au sustras bijuterii ale Coroanei Franței din Galeria Apollo, chiar în timpul programului de vizitare. Interpol a introdus deja piesele dispărute în baza sa internațională de opere furate.

La începutul lunii decembrie, în Sao Paulo, poliția a arestat un suspect într-un furt spectaculos de tablouri. Printre lucrările dispărute se numără piese semnate de Henri Matisse și Candido Portinari, sustrase în plină zi dintr-o instituție culturală.

Aceste cazuri alimentează temerile experților că piața neagră pentru artefacte și artă este în expansiune, iar instituțiile culturale devin ținte tot mai vulnerabile.

Investigația continuă

Poliția britanică analizează înregistrări video, urme criminalistice și posibile tranzacții online cu obiecte similare. „Sperăm ca publicul să ne ajute să îi aducem pe cei responsabili în fața justiției”, a declarat detectivul Burgan.

În paralel, muzeul continuă inventarierea completă a arhivei pentru a determina exact pierderile.