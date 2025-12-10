Noi detalii privind jaful de la Luvru: Hoții au fugit cu 30 de secunde înainte de sosirea poliției

Hoții bijuteriilor din Muzeul Luvru au scăpat cu doar 30 de secunde înainte de sosirea poliției, din cauza unor deficiențe de securitate care puteau fi evitate la muzeul din Paris, a dezvăluit miercuri o anchetă, potrivit Le Monde.

Ancheta privind jaful, care a fost dispusă de Ministerul francez al Culturii, a scos la iveală că doar una dintre cele două camere de securitate funcționa în apropierea locului unde hoții au acționat. Agenții din sediul central de securitate nu dispuneau nici de suficiente ecrane pentru a urmări imaginile în timp real, iar poliția a fost trimisă inițial în locul greșit după ce a fost declanșată alarma.

„Acest incident evidențiază eșecul general al muzeului, precum și al autorității sale de supraveghere, în ceea ce privește abordarea problemelor de securitate”, a declarat președintele Comisiei pentru cultură a Senatului francez, Laurent Lafon, la începutul audierii.

Hoții puteau fi prinși dacă poliția ajungea cu 30 de secunde înainte

Potrivit raportului citat de Le Monde, hoții au plecat cu doar 30 de secunde înainte ca poliția și agenții de pază privați să ajungă la fața locului.

„Cu o diferență de aproximativ 30 de secunde, agenții de pază Securitas sau polițiștii aflați într-o mașină ar fi putut împiedica hoții să scape”, a declarat senatorilor șeful anchetei, Noël Corbin.

Bijuteriile, care sunt estimate la o valoare totală de 88 de milioane de euro, sunt în continuare de negăsit.