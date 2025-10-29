Suspecții jafului de la Louvre „recunosc parțial” implicarea. Bijuteriile furate sunt încă dispărute

Doi bărbați arestați sub suspiciunea de furt de bijuterii din Muzeul Louvre au „recunoscut parțial” implicarea lor în jaful comis în plină zi, dar obiectele prețioase rămân dispărute, a declarat miercuri procurorul-șef al Parisului.

Patru hoți cu glugă au fugit cu prada după ce au pătruns în galeria Apollo a Muzeului Louvre, unde se află bijuteriile coroanei franceze, în timpul programului de vizitare din dimineața zilei de 19 octombrie, expunând lacunele de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

„Amândoi și-au recunoscut parțial implicarea în fața anchetatorilor”

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că cei doi bărbați aflați în detenție sunt suspectați că au pătruns în muzeu printr-o fereastră de la etaj, în timp ce doi complici așteptau pe stradă.

„Amândoi și-au recunoscut parțial implicarea în fața anchetatorilor”, a declarat ea într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro.

„Nu excludem posibilitatea existenței unui grup mai mare, inclusiv a unei persoane care a comandat furtul și care ar fi putut fi destinatarul bijuteriilor furate”, a adăugat Beccuau.

„Vreau să rămân optimistă că vor fi găsite”

În acest stadiu al anchetei, nu există dovezi care să sugereze că jaful a fost o treabă din interior, a spus ea.

„Bijuteriile nu se află încă în posesia noastră. Dar vreau să rămân optimistă că vor fi găsite și returnate Muzeului Luvru”.

Cei doi bărbați reținuți au fost arestați sâmbătă după ce au fost identificați prin urmele de ADN lăsate la locul faptei.

Cine sunt cei doi suspecți

Unul dintre ei, un cetățean algerian în vârstă de 34 de ani, șomer, care locuiește în Franța din 2010, a fost reținut de poliție în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Algeria.

Celălalt bărbat, în vârstă de 39 de ani, se afla deja sub supraveghere judiciară într-un caz de furt agravat, a spus Beccuau.

Ambii bărbați locuiesc în Aubervilliers, un cartier cu venituri mici din suburbiile defavorizate din nordul Parisului.

Ancheta oficială nu implică vinovăția

Beccuau a declarat că anchetatorii vor solicita magistraților să-i pună pe cei doi bărbați sub anchetă oficială, fiind suspectați de multiple infracțiuni de furt organizat.

Punerea sub anchetă oficială în Franța nu implică vinovăția și nu duce neapărat la un proces, dar arată că autoritățile judiciare consideră că există suficiente dovezi pentru a continua o anchetă preliminară.

Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Luvrului pe 19 octombrie, înainte de a fugii pe motociclete.