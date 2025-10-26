Jaful de la Louvre / Doi bărbați au fost reținuți de poliție / Unul dintre suspecți se pregătea să fugă în Algeria

O operațiune de urgență a fost lansată sâmbătă seara, în cadrul anchetei privind spargerea istorică de la celebrul muzeu parizian și dispariția unor bijuterii regale de o valoare inestimabilă. Doi bărbați au fost reținuți de poliția judiciară, potrivit presei franceze.

Unul dintre suspecți a fost reținut sâmbătă, în jurul orei 22:00, la aeroportul Paris-Charles de Gaulle, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion cu destinația Algeria, relatează surse apropiate anchetei, iar al doilea a fost arestat la scurt timp după aceea în regiunea Parisului, potrivit Le Parisien.

Sub atenția internațională, ancheta judiciară privind jaful secolului de la Louvre, care a implicat furtul unor bijuterii inestimabile ale coroanei franceze în timpul unui jaf îndrăzneț pe 18 octombrie, prinde viteză.

Conform informațiilor apărute în presa franceză, suspecții au fost arestați sâmbătă seara și reținuți în custodie în cadrul anchetelor deschise pentru „furt organizat” și „conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni”, conduse de Brigada Antibanditism din Paris (BRB) și Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OCBC).

Informații de context

Bijuteriile furate la sfârșitul săptămânii trecute din Muzeul Luvru sunt evaluate la o valoare de aproape 88 de milioane de euro. Câțiva experți avertizează că acestea ar putea fi – dacă nu au fost deja – topite sau sparte în bucăți, notează Associated Press (AP).

Mai mult decât atât, dacă acest lucru se va realiza cu succes, unii spun că acele bucăți mai mici ar putea fi ulterior scoase la vânzare ca parte a unui nou colier, cercei sau alte bijuterii, iar acest lucru nu ar atrage atenția în mod special.

Practica este una frecventă, mai ales că este o modalitate prin care hoții pot încerca să-și acopere urmele și să câștige bani.