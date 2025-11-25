Jaful secolului de la Luvru. A fost prins încă un membru al bandei, ce se întâmplă cu bijuteriile furate

Suspectul prins marți este al patrulea membru al bandei despre care polițiștii cred că a dat lovitura de la Muzeul Luvru de pe 19 octombrie. În prezent, el se află în custodia poliției și este audiat.

El este și ultimul membru al bandei căutat pentru jaful secolului de la Muzeul Luvru. Arestarea a fost făcută marți dimineață de anchetatorii din cadrul brigăzii BRB, a aflat Le Figaro din surse apropiate anchetei. În prezent, suspectul este reținut la sediul poliției judiciare din Paris, sub acuzația de „jaf organizat” și „conspirație criminală”.

Primii doi suspecți, ambii în vârstă de 30 de ani și rezidenți în Aubervilliers, au fost arestați la sfârșitul lunii octombrie. Ei au fost inculpați oficial și apoi plasați în arest preventiv miercuri seara. Un al treilea membru suspect al grupului a fost reținut la începutul lunii noiembrie și a fost închis.

Bijuteriile furate, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, rămân dispărute. Anchetatorii încearcă să-i convingă pe suspecți să ofere informații care ar putea duce la descoperirea acestora.

Cum au acționat autorii jafului

Banda a folosit un camion furat, cu scară extensibilă și lift de marfă, pentru a ajunge la fereastra de la primul etaj al galeriei Apollo a muzeului din Paris.

Doi membri ai bandei au spart un geam și două vitrine de sticlă. Ulterior, ei au coborât cu liftul mobli și au fugit pe motocicletele conduse de ceilalți doi. Jaful comis la lumina zilei a durat mai puțin de șapte minute.

Hoții au fugit cu opt piese, inclusiv un colier de smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soții sale, Marie Louise, și o diademă încrustată cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante care au aparținut soției lui Napoleon al III-lea.

Presa franceză a relatat că Abdoulaye N, al cărui ADN ar fi fost găsit pe una dintre vitrine și pe obiecte abandonate la fața locului, printre care se numărau mănuși, o vestă reflectorizantă și discuri de tăiat, ar fi unul dintre cei doi care au intrat în galerie. Suspectul este o figură binecunoscută având numeroase videoclipuri pe YouTube, pe TikTok și pe Instagram.

Conform unor publicații franceze, cazierul judiciar al lui Abdoulaye N conține 15 infracțiuni. Printre altele, el a fost condamnat pentru jefuirea unui magazin de bijuterii în 2014.

Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că suspectul menționat nu a declarat prea multe, dar „a recunoscut parțial” implicarea sa în jaful de la Luvru.