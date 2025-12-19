Muzeul Luvru se redeschide după votul de suspendare a grevei

Conducerea și sindicatele Luvrului au anunțat vineri suspendarea grevei personalului. Potrivit instituției, vizitatorii sunt așadar primiți „normal”. Muzeul, închis luni din cauza grevei, se redeschisese deja parțial miercuri, potrivit Le Figaro.

„Reunit astăzi în adunare generală, personalul Muzeului Luvru a decis în unanimitate să își întrerupă eforturile de mobilizare pentru a permite muzeului să se redeschidă și să primească publicul”, au explicat sindicatele într-un comunicat.

„Această decizie vine în urma a cinci întâlniri cu serviciile ministerului, al căror progres rămâne insuficient, în special în ceea ce privește locurile de muncă și salariile. Sindicatele denunță, de asemenea, lipsa unor răspunsuri concrete privind planul general de securitate și viitorul instituției, într-un context de îmbătrânire a infrastructurii și deteriorare a condițiilor de muncă”, au adăugat reprezentanții personalului.

Greva de la Luvru, rediscutată în ianuarie

Sindicatele au subliniat, de asemenea, „tăcerea președintelui muzeului, care nu s-a întâlnit nici cu personalul, nici nu a transmis vreun mesaj pe parcursul întregii mobilizări”. Personalul este invitat să se întâlnească din nou pe 5 ianuarie pentru o altă adunare generală, pentru a decide dacă va continua greva.

Muzeul Luvru din Paris s-a închis luni, după ce angajații au votat în favoarea declanșării unei greve, cauzate de nemulțumiri legate de salarii și condiții de muncă, afectând accesul a zeci de mii de vizitatori.

Sindicatele au atras atenția asupra condițiilor de muncă și lipsa de personal, susținând că angajații sunt supuși unui volum de muncă tot mai mare și unor „instrucțiuni contradictorii”.

În plus, greviștii cer angajarea de personal permanent suplimentar, în special în domeniile securității și serviciilor pentru vizitatori, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Aceștia se opun și creșterii prețului biletelor cu 45% pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, măsură luată cu scopul de a finanța renovările.