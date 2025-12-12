O epidemie „fără precedent” a lovit o țară din Europa. O grevă a medicilor ar putea agrava situația

Marea Britanie se confruntă cu un focar de „gripă fără precedent”, a avertizat Serviciul Național de Sănătate Britanic (NHS), potrivit Le Figaro. Situația s-ar putea agrava deoarece o grevă de cinci zile a medicilor rezidenți este planificată chiar înainte de Crăciun.

Secretarul Sănătății, Wes Streeting, le-a cerut medicilor să își anuleze greva deoarece NHS se află într-o „situație incredibil de precară” și se confruntă cu „o provocare nemaivăzută de la pandemia de Covid-19”.

Conform cifrelor publicate joi de NHS, cazurile de gripă ating un nivel record pentru această perioadă a anului. Numărul de cazuri a crescut cu 55% într-o săptămână, cu o medie de 2.660 de pacienți spitalizați în fiecare zi săptămâna trecută.

„Având în vedere cererea record de servicii de urgență și ambulanțe și o grevă iminentă a medicilor rezidenți, acest val de supergripă fără precedent a pus NHS în cea mai proastă poziție posibilă pentru această perioadă a anului”, a avertizat directoarea medicală națională a NHS, Meghana Pandit.

Criza din domeniul sănătății ar putea provoca o criză politică

Criza din domeniul sănătății devine o problemă politică majoră pentru guvernul laburist al prim-ministrului Keir Starmer.

Medicii rezidenți sunt în conflict cu guvernul având nemulțumiri legate de salarii și formarea profesională. Wes Streeting le-a cerut medicilor să „accepte oferta guvernului” și a fost de acord cu cererea sindicaliștilor ca practicienii instruiți în Marea Britanie să aibă prioritate la formare față de solicitanții străini. Numărul de locuri în aceste programe de formare va fi crescut, însă rămâne problema salariilor.

„Nu poate și nu va face niciun pas în privința salariilor (Guvernul n.r.), mai ales după o creștere de 28,9% în ultimii trei ani și cea mai mare creștere salarială din întregul sector public în ultimii doi ani”, a transmis secretarul Wes Streeting.

Asociația Medicală Britanică, organizația care reprezintă medicii rezidenți, solicită o creștere a salariilor de 26%, argumentând că precedentele majorări salariale s-au erodat din cauza inflației.