Angajații Muzeului Luvru intră în grevă din cauza condițiilor de muncă și a degradării clădirii

Apelul, depus la Ministerul Culturii și lansat de sindicatele CGT, Sud și CFDT, a fost „votat în unanimitate” în cadrul unei adunări generale care a reunit „aproximativ 200 de persoane” în auditoriul Luvrului, conform sindicatului.

Potrivit informațiilor ziarului Le Monde citate de Le Figaro, această grevă va avea ca obiectiv „punerea de presiune timp de o săptămână” asupra conducerii muzeului „pentru a obține câștig de cauză”.

„În fiecare zi, spațiile muzeografice sunt închise cu mult dincolo de prevederile planului de deschidere garantată, din lipsa unui număr suficient de personal, dar și din cauza defecțiunilor tehnice și a stării de degradare a clădirii constatate”, spune un membru al sindicatului.

„Personalul suferă din cauza unei sarcini de lucru în continuă creștere (…) care nu permite o activitate de serviciu public senină”.

Luvrul, aflat în mijlocul controverselor după spectaculosul jaf din 19 octombrie, a fost nevoit să închidă și o galerie în luna noiembrie din cauza stării de degradare a edificiului. În galerie s-a infiltrat o scurgere de apă care a deteriorat câteva sute de lucrări din biblioteca Antichităților Egiptene.