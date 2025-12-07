Prima pagină » Știrile zilei » Muzeul Luvru: Sute de cărți din departamentul de antichități egiptene au fost afectate de o scurgere de apă

Sute de cărți rare din departamentul de antichități egiptene au fost deteriorate de o scurgere de apă la muzeul Luvru evidențiind starea de degradare a infrastructurii la doar câteva săptămâni după jaful care a scos la iveală vulnerabilități în securitate.
Sursa foto: Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
07 dec. 2025, 18:31, Cultură-Media

400 de cărți rare au fost afectate de scurgerea de apă, cauza principală fiind condiția precară a instalațiilor de conducte a transmis publicația La Tribune de l’Art, citată de Reuters. 

Departamentul responsabil de colecție solicitase anterior fonduri pentru protejarea acesteia împotriva unor astfel de riscuri, fără succes. 

Francis Steinbock, administratorul adjunct al muzeului, a declarat pentru presa locală că incidentul a afectat una dintre cele trei camere ale bibliotecii departamentului de antichități egiptene. Acesta a mai declarat că problema era cunoscută de ani de zile, iar reparațiile sunt programate pentru septembrie 2026.

Acest incident survine la doar câteva săptămâni după ce patru hoți au furat bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari în plină zi. 

În noiembrie, problemele de structurală au dus la închiderea parțială a uneia dintre galeriile care găzduiesc vase grecești și birouri. 

Un raport al Curții de Conturi din Franța, publicat în octombrie, sublinia că muzeul nu și-a modernizat infrastructura din cauza cheltuielilor excesive pentru achiziții de opere de artă. 

