Muzeul Luvru: Sute de cărți din departamentul de antichități egiptene au fost afectate de o scurgere de apă

400 de cărți rare au fost afectate de scurgerea de apă, cauza principală fiind condiția precară a instalațiilor de conducte a transmis publicația La Tribune de l’Art, citată de Reuters.

Departamentul responsabil de colecție solicitase anterior fonduri pentru protejarea acesteia împotriva unor astfel de riscuri, fără succes.

Francis Steinbock, administratorul adjunct al muzeului, a declarat pentru presa locală că incidentul a afectat una dintre cele trei camere ale bibliotecii departamentului de antichități egiptene. Acesta a mai declarat că problema era cunoscută de ani de zile, iar reparațiile sunt programate pentru septembrie 2026.

Acest incident survine la doar câteva săptămâni după ce patru hoți au furat bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari în plină zi.

În noiembrie, problemele de structurală au dus la închiderea parțială a uneia dintre galeriile care găzduiesc vase grecești și birouri.

Un raport al Curții de Conturi din Franța, publicat în octombrie, sublinia că muzeul nu și-a modernizat infrastructura din cauza cheltuielilor excesive pentru achiziții de opere de artă.