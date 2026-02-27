Pompierii din Sicilia au salvat 400 de cărți rare dintr-o bibliotecă după o alunecare de teren

Biblioteca se află pe marginea prăpastiei scoase de alunecarea de teren, o parte a clădirii fiind practic suspendată în aer. Operațiunea de recuperare a pompierilor, care a început luni, a fost precedată de un studiu detaliat al planurilor etajelor și al fotografiilor interioare pentru a cartografia poziția cărților, potrivit The Guardian.

Pompierii au forat peretele unei clădiri din spatele structurii și, intrând, au legat rafturile între ele și le-au tras înapoi pentru a ajunge la cărți.

Biblioteca deține aproximativ 4.000 de cărți de literatură, istorie și non-ficțiune generală, inclusiv o serie de ediții rare datând dinainte de 1830 despre istoria Siciliei. Printre cele mai prețioase comori ale sale se numără o carte din secolul al XVI-lea.

„A fost ca și cum ai fi dat lovitura unui jaf la o bancă”, a spus Salvatore Cantale, comandantul provincial al brigăzii de pompieri din Caltanissetta. „A trebuit să fim rapizi și să încercăm să luăm cât mai mult posibil.”

Mai multe dintre volume rămân în subsol

Alunecarea de teren a început pe 25 ianuarie, când solul a început să se miște, crăpând asfaltul și sfâșiind clădirile. Unele s-au prăbușit ulterior în gol, împreună cu o porțiune de drum unde fuseseră parcate mașini și dube. Peste 1.600 de persoane au fost evacuate din oraș.

Multe dintre volume rămân în subsol, care este considerată zona cu cel mai mare risc. Oficialii analizează utilizarea roboților, deși în Niscemi nu există niciunul potrivit.