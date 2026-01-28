Prima pagină » Știri externe » Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia. Ea este așteptată de localnicii furioși

Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia. Ea este așteptată de localnicii furioși

Premierul italian Giorgia Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia. Ulterior, ea a mers la Primăria localității afectate de o uriașă alunecare de teren. În zonă s-au strâns numeroși localnici furioși care vor să discute cu Meloni.
Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia. Ea este așteptată de localnicii furioși
Petru Mazilu
28 ian. 2026, 12:21, Social

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a zburat cu elicopterul deasupra zonelor afectate de Ciclonul Harry din Sicilia, anunță LiveSicilia.

Potrivit ANSA, prim-ministrul a sosit la Catania cu avionul și apoi s-a îmbarcat într-un elicopter. Șefa Guvernului italian este însoțită de liderul Departamentului Național de Protecție Civilă, Fabio Ciciliano.

Ulterior, prim-ministrul a survolat Niscemi, localitatea care a fost devastată de o alunecare de teren. Peste 1.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Meloni s-a dus la sediul primăriei pentru o întâlnire cu șeful Protecției Civile, primarul Massimiliano Conti și cu președintele Adunării Regionale Siciliene, Gaetano Galvagno.

În jurul primăriei s-au strâns numeroși localnici furioși. Aceștia o așteaptă pe Meloni pentru a afla ce ajutor vor primi de la autorități și ce măsuri vor fi luate.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Tragedia din Timiș. Mărturia cutremurătoare a șoferului polonez din TIR-ul lovit de microbuz: „În 34 de ani de carieră n-am văzut așa ceva”
Gandul
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor