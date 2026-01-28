Meloni a survolat cu elicopterul zona calamitată din Sicilia. Ea este așteptată de localnicii furioși

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a zburat cu elicopterul deasupra zonelor afectate de Ciclonul Harry din Sicilia, anunță LiveSicilia.

Potrivit ANSA, prim-ministrul a sosit la Catania cu avionul și apoi s-a îmbarcat într-un elicopter. Șefa Guvernului italian este însoțită de liderul Departamentului Național de Protecție Civilă, Fabio Ciciliano.

Ulterior, prim-ministrul a survolat Niscemi, localitatea care a fost devastată de o alunecare de teren. Peste 1.500 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Meloni s-a dus la sediul primăriei pentru o întâlnire cu șeful Protecției Civile, primarul Massimiliano Conti și cu președintele Adunării Regionale Siciliene, Gaetano Galvagno.

În jurul primăriei s-au strâns numeroși localnici furioși. Aceștia o așteaptă pe Meloni pentru a afla ce ajutor vor primi de la autorități și ce măsuri vor fi luate.