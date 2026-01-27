Prima pagină » Știri externe » Italia: Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește, 1500 de persoane evacuate

Italia: Centrul istoric al orașului Niscemi se prăbușește, 1500 de persoane evacuate

O alunecare de teren majoră amenință localitatea Niscemi din provincia Caltanissetta. În zona istorică, zeci de locuințe se află pe marginea unui versant abrupt format de o ruptură de aproximativ patru kilometri, iar autoritățile au evacuat deja circa 1.500 de persoane. Il Post scrie că mișcarea solului continuă, iar specialiștii consideră situația extrem de gravă.
Victor Dan Stephanovici
27 ian. 2026, 08:16, Știri externe

Alunecarea de teren s-a produs în jurul orei 12:30, în cartierul Sante Croci. S-a extins ulterior spre zonele Trappeto și via Popolo, pe versantul vestic al orașului. Pământul s-a crăpat, asfaltul s-a deformat, iar în unele locuri terenul s-a prăbușit cu câțiva metri. Clădirile au suferit fisuri importante, unele s-au prăbușit împreună cu un tronson de drum pe care se aflau autoturisme, mai arată Il Post.

„Toate casele aflate la 50 – 70 de metri de marginea rupturii vor ceda inevitabil”, a declarat Salvo Cocina, șeful Protecției Civile din Sicilia. Din fericire, nu există victime.

Drumuri închise, acces limitat

Două artere principale – drumurile provinciale 10 și 12 – care legau Niscemi de Caltagirone și Catania au fost închise. Singura rută funcțională rămâne drumul provincial 11, ceea ce izolează parțial orașul.

Protecția Civilă regională sprijină persoanele evacuate, iar primăria a deschis sala sporturilor pentru cazare temporară. Majoritatea sinistraților au fost găzduiți de rude sau prieteni. Potrivit viceprimarului Pietro Stimolo, zonele cu risc maxim au fost eliberate în circa două ore, însă evoluția fenomenului în zilele următoare rămâne imprevizibilă.

Niscemi, un orășel cu aproximativ 25.000 de locuitori, se confruntă de multă vreme cu probleme de stabilitate a terenului. În 16 ianuarie, 35 de persoane au fost evacuate preventiv după ce solul a alunecat spre valea râului Maroglio, afectând o stradă și rețele de utilități.

Poziționare compromisă și evenimente similare

Orașul este construit pe un platou de nisip deasupra unui strat de argilă. Ploile abundente din ultimele zile, aduse de ciclonul „Harry”, au permis infiltrarea apei până la argilă, care devine alunecoasă și favorizează deplasarea maselor de pământ. Urbanizarea intensă lângă marginea platoului și lipsa unui sistem de drenaj eficient au crescut riscul. În centrul istoric, nivelul de pericol hidrogeologic este maxim.

În 1997, o alunecare asemănătoare a distrus aproximativ 70 de case și a lăsat o biserică suspendată pe marginea prăpastiei, devenind inutilizabilă. Atunci, ancheta a evidențiat autorizații de construcție acordate în zone periculoase și deficiențe majore ale sistemului de scurgere,. Din păcate multe fapte nu au mai putut fi sancționate.

Astăzi, Niscemi se confruntă din nou cu efectele unui risc cunoscut, dar niciodată eliminat complet.

