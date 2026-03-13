Boom economic. Firmele europene din domeniul apărării au avut o creștere uriașă a comenzilor

Firmele europene din domeniul apărării au crescut foarte mult în ultimii ani, în special ca urmare a războiului din Ucraina, potrivit CNBC. Totodată, criza din Orientul Mijlociu face ca previziunile să fie foarte optimiste pentru companiile din domeniul menționat.

Veniturile anuale ale companiilor Rheinmetall (Germania), Leonardo (Italia), Bae Systems (Marea Britanie), Thales (Franța), Hensoldt (Germania) și Saab (Suedia) au crescut în medie cu 57% între 2021 și 2025. De asemenea, aceste companii au înregistrat creșteri mari ale numărului de comenzi ceea ce oferă un indiciu pentru evoluția viitoare.

Rheinmetall și Saab au înregistrat cea mai mare creștere de 323%, respectiv 284%, conform cifrelor din 2025. În medie, numărul de comenzi a crescut cu 135%. Numărul de comenzi primite de la Thales a crescut cu 27% între 2021 și 2025.

În prezent, companiile evaluează războiul din Iran și impactul asupra propriilor afaceri. Leonardo și-a dezvăluit planul și obiectivele pe termen mediu, inclusiv dublarea profiturilor până în 2030. Anunțul a dus la creșterea acțiunilor cu până la 9%.

Rheinmetall a transmis miercuri că se așteaptă ca vânzările să crească între 40% și 45% în 2026. Rheinmetall consideră că se află într-o „poziție excelentă” pentru a înarma SUA în contextul războiului din Iran și le-a transmis investitorilor că „în următorii 10 ani, va exista o cerere uriașă” pentru produsele sale.