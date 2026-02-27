Uniunea Europeană va aplica acordul de liber schimb cu Mercosur cu titlu provizoriu

Acordul Uniunea Europeană-Mercosur este oficial în curs de desfășurare. Vinerea aceasta, președintele Comisiei Europene a anunțat că cele 27 de state membre vor aplica provizoriu acordul de liber schimb care le leagă de mai multe țări din America Latină, potrivit Le Figaro.

„În ultimele săptămâni, am avut discuții ample pe această temă cu statele membre și cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie ”, a declarat Ursula von der Leyen într-un scurt discurs adresat presei.

Acest anunț vine la o zi după ce Uruguay a devenit prima țară care a ratificat acordul Mercosur, cu aprobarea oficialilor săi aleși. Argentina a urmat exemplul câteva ore mai târziu. Procesul este, de asemenea, bine avansat în Brazilia și Paraguay, unde mai sunt doar câțiva pași înainte ca acordul să poată fi implementat.