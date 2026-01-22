Prima pagină » Știrile zilei » Surse: Acordul comercial UE – Mercosur ar putea fi aplicat provizoriu din martie

Surse: Acordul comercial UE – Mercosur ar putea fi aplicat provizoriu din martie

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar urma să intre în vigoare provizoriu din luna martie, deși documentul a fost trimis spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Surse: Acordul comercial UE - Mercosur ar putea fi aplicat provizoriu din martie
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 14:21, Știri externe

Uniunea Europeană intenționează să aplice provizoriu acordul de liber schimb cu grupul Mercosur după ce acesta va fi ratificat de prima țară membră a organizație. 

„Acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu odată ce prima țară din Mercosur îl va ratifica. Probabil că va fi Paraguay în martie”, a declarat un diplomat european pentru agenția Reuters. 

Declarația a fost făcută la o zi după ce  Parlamentul European a decis miercuri să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la legalitatea acordului, o decizie care ar putea întârzia implementarea completă cu până la doi ani. 

Acordul UE-Mercosur, cel mai amplu tratat comercial semnat vreodată de Uniunea Europeană, a fost finalizat sâmbătă, după 25 de ani de negocieri.  

Friedrich Merz, unul dintre principalii susținători ai acordului, și-a exprimat regretul față de decizia Parlamentului European, declarând: „Nu vom fi opriți. Acordul Mercosur este corect și echilibrat. Nu există alternativă la acesta dacă vrem să avem o creștere economică mai mare în Europa”.  

Statele care se opun, în frunte cu Franța, avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor, fapt ce va afecta competitivitate și va pune presiune pe sectorul agricol. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Detalii șocante în cazul tânărului ucis în Timiș. Procurorii au scos la iveală planul cutremurător pus la cale de colegii lui Mario
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor