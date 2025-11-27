Sindicatele din Italia anunță greve masive în Transporturi în noiembrie și decembrie

Greva generală de vineri va dura 24 de ore și va afecta transportul feroviar (trenurile pe distanțe mari), transportul local, feriboturile, aeroporturile și alte tipuri de transport. Astfel, aceste servicii ar putea funcționa cu orare reduse sau pot fi complet anulate.

CGIL, cel mai mare sindicat din Italia, a anunțat o grevă generală de 21 de ore și în 12 decembrie, care va afecta transportul feroviar. Transporturile vor fi afectate după miezul nopții, până la ora 21:00, potrivit buletinului de grevă publicat de Ministerul italian al Transporturilor, citat de Euronews.

Ce își doresc italienii?

Sindicatele protestează față de planurile bugetare ale guvernului italian. Organizațiile de bază, Cobas, Usb, Sgb și Cub, din transportul feroviar, rutier și aerian îndeamnă la o mobilizare masivă vineri, pentru a cere investiții mai mari în Educație, Sănătate, dar și alte servicii esențiale, cerând totodată și reducerea cheltuieilor militare.

CGIL, sindicatul italian implicat în greva din 12 decembrie, susține că planul fiscal reduce finanțarea serviciilor publice și lasă nerezolvate multe contracte de muncă expirate de mult timp. Sindicaliștii italieni acuză că lipsa personalului, creșterea costurilor de trai și întârzierea negocierilor au creat presiune în școli, spitale și alte servicii esențiale.

Întreruperi ale zborurilor

De asemenea, în 17 decembrie, între orele 13:00 și 17:00 s-au anunțat întreruperi ale zborurilor. Greva inițiată de personalul de la sol, angajații companiilor aeriene, dar și controlorii de trafic responsabili pentru spațiul aerian din jurul Romei ar putea provoca întârzieri în aeroporturile din întreaga țară.

Cu toate acestea, călătorii vor putea zbura în intervalul 7:00 – 10:00, dar și între orele 18:00 și 19:00, potrivit datelor publicate de ENAC.